L’estate è la stagione delle paste fredde e dei piatti veloci. Non molti si dedicano a pietanze elaborate e a lunghe cotture. Il risotto è un piatto a metà strada tra i due. Eppure, esiste un modo per renderlo decisamente più fresco e dal sapore estivo.

Non molti sanno che basta aggiungere il limone o altri ingredienti comuni per rimediare a un risotto troppo salato. Ma l’aggiunta spiegata poco più avanti non serve tanto a correggere un errore, quanto a esaltare il gusto fresco dei gamberi.

Il risotto con gamberi e zucchine non è l’unica ricetta possibile, su cui tutti scommettono senza mai sbagliare. Per valorizzare il gusto delicato di quest’incredibile pesce esiste un altro ingrediente da sperimentare assolutamente.

Gli ingredienti della ricetta per 2 porzioni

180 grammi di riso;

400 millilitri di latte di cocco;

300 millilitri d’acqua;

8 gamberi;

50 grammi di burro;

10 foglie di menta;

un peperoncino;

olio d’oliva q.b.;

paprica dolce q.b.;

sale.

L’ingrediente che rende il risotto ai gamberi squisitamente gourmet, l’aggiunta cremosa da usare al posto delle solite zucchine

Bisognerà iniziare dalla pulizia dei gamberi freschi. Eliminare il carapace e l’intestino e, nel mentre, scaldare una padella sul fuoco con qualche giro d’olio d’oliva. In questa fase possiamo aggiungere del peperoncino dolce o piccante.

Far saltare i gamberi in padella giusto 2 minuti per lato, insaporendoli con la paprica e il sale. Una volta eliminati i gamberi dal fuoco sarà possibile aggiungere le foglie di menta ben lavate. Queste sapranno dare un gusto fresco al condimento, valorizzando il risotto.

Adesso è il momento di aggiungere il bonus. È il latte di cocco l’ingrediente che rende il risotto ai gamberi irresistibilmente cremoso. Il suo sapore esotico saprà fare davvero la differenza, esaltando il sapore dei gamberi.

La preparazione del riso e l’aggiunta del cocco

Scaldare dell’acqua e il latte di cocco in due pentole separate. Sciogliere una noce di burro in un tegame per la cottura del risotto. Far tostare il riso con la fiamma abbastanza vivace e aggiungere metà dell’acqua e il latte di cocco, un mestolo per volta. Bisognerà alternare l’aggiunta d’acqua e di latte di cocco, avendo cura di conservare 2 cucchiai di quest’ultimo.

Una volta ultimata la cottura del risotto, impiattarlo, aggiungendo della menta di decorazione e il latte di cocco rimasto. Ecco pronto un gustosissimo e fresco risotto estivo, dal sapore tropicale.

