L’inflazione non deve spaventare i mercati anche se è tornata ai livelli del 1982. C’è da scappare? No,anzi, come più volte spiegato su queste pagine, l’inflazione insieme ai tassi di interesse in salita, non sono un pericolo per i mercati, ma solo benzina del fuoco per fasi direzionali rialziste. Basta analizzare le serie storiche per trovare nei grafici questa semplice regola da abbecedario economico. Regola ed evdienza che forse potrebbe sfuggire a qualcuno.

In contesti del genere, si deve puntare su azioni e materie prime fino alla loro inversione grafica. Per il breve termine, aumentano frattanto, le probabilità che sia stato segnato un minimo rilevante.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:58 della giornata di contrattazione del 10 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.522

Eurostoxx Future

4.194,5

Ftse Mib Future

27.210

S&P 500 Index

4.572,68.

La previsione annaule è ribassista fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 febbraio.



L’inflazione non deve spaventare i mercati che continuano a puntare al rialzo e ad allontanarsi dai minimi. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 15.288. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 4.136. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 26.530. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.530.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 4.451. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Come investire in ottica multidays?

Flat su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib e Long sui mercati americani dall’apertura odierna.

Cosa proiettare per la giornata di venerdì?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.