Le pentole in alluminio sono tra le più ricercate e utilizzate. Questo materiale poco costoso è perfetto per utensili di questo tipo. Infatti, è risaputo che l’alluminio è molto resistente e sopporta bene la fiamma. In più, è un ottimo conduttore di calore.

Tuttavia, col tempo e con l’uso ripetuto, anche l’alluminio subisce dei danni. Oltre ai graffi dovuti all’uso di posate o altri utensili, si annerisce facilmente. A causa del continuo contatto con i fornelli, spesso utilizzati a fiamma alta, il vecchio splendore svanisce.

Il materiale diventa opaco, nero, e i ripetuti lavaggi non servono. Anzi, se si utilizza la spugnetta abrasiva con forza si rischia di rovinare irrimediabilmente la pentola o l’oggetto. Ma ecco, l’infallibile ingrediente per far brillare pentole e oggetti in alluminio come nuovi si trova in frigorifero. Già ne avevamo parlato in un precedente articolo su come lucidare l’alluminio.

In questo articolo scopriremo l’infallibile ingrediente per far splendere pentole e oggetti in alluminio come nuovi si trova in frigorifero. Inoltre, troveremo un modo fantastico per non sprecare. Scopriamo insieme come.

Perché l’alluminio si ossida

Col passare del tempo e l’utilizzo, gli oggetti in alluminio si rovinano. L’ossidazione è un processo naturale per questo tipo di materiale. L’alluminio diventa scuro e brutto da vedere.

Tuttavia, proprio l’ossidazione protegge l’oggetto dalla corrosione. Quindi, è bene che avvenga. Ovviamente, a perderne è l’estetica. Ma allora come fare a riportarlo allo stato originario? Esistono varie soluzioni naturali ed economiche non solo per pentole e affini. Quella di cui parliamo oggi ci sorprenderà.

L’infallibile ingrediente per far splendere pentole e oggetti in alluminio come nuovi si trova in frigorifero

Avere del latte scaduto in frigorifero capita a tutti. Quando apriamo delle bottiglie grandi, capita di non consumarle in tempo e di doverle buttare. Ma chi butta il latte scaduto sta commettendo un grave errore. Infatti, sono tantissimi i modi per riciclare il latte. Si può usare come concime per le piante, per fare maschere di bellezza etc.

Pochi sanno che il latte è ottimo anche come agente pulente. Nel caso dell’alluminio, è incredibilmente utile per eliminare l’ossidazione e le parti annerite. Basta che resti abbastanza latte scaduto nel nostro frigorifero. Allora, si può prendere la palla al balzo e pulire tutti gli oggetti in alluminio della casa.

Basterà riscaldare 2 misure di latte con 1 d’acqua fino a raggiungere il punto di bollore. Dopo, aiutandosi con una spugna abrasiva o una spazzola, strofiniamo nei punti che presentano macchie nere. Vedremo l’alluminio luccicare immediatamente. Facciamo solo attenzione a non strofinare o grattare con troppa forza. Piuttosto riscaldiamo nuovamente il latte e proviamo con una seconda passata.

