Linfa di betulla, ingrediente perfetto per la tua dieta detox e non solo. La linfa di betulla ovviamente come immaginate è la linfa dell’albero omonimo. Si tratta di una pianta originaria del Nord Europa, dove forma intere foreste. Alla fine dell’inverno è tra i primi alberi a riemergere dal letargo, ed è in questo periodo che dal suo tronco si estrae una preziosa linfa depurativa.

Ricca di vitamina C, sali minerali come calcio, magnesio, zinco, manganese, rame, fosforo e potassio, la linfa di betulla promuove la depurazione profonda dell’organismo e favorisce l’espulsione delle tossine, con un effetto rigenerante profondo e completo. Grazie alla presenza di betulina ha anche proprietà antibatteriche e presenta una preziosa attività antinfiammatoria, analgesica e antidolorifica. Assumerla stimola anche la diuresi, purifica reni e vescica e aumenta la quantità di urine espulse nella giornata, con un effetto sgonfiante immediato e un miglioramento generale che si legge anche sulla pelle, che appare visibilmente più chiara, tonica e compatta.

Quando e come assumerla

Estratta dalla pianta omnima, oggi questo prezioso elisir della Natura è pastorizzato a freddo. Infatti le basse temperature conservano intatte i principi benefici contenuti. È possibile acquistare la linfa di betulla nelle erboristerie, negozi specializzati in prodotti naturali o anche online. La linfa di betulla va consumata a stomaco vuoto, preferibilmente la mattina appena svegli, versandone circa 100/120ml in un bicchiere, oppure mescolandola ad acqua e succhi di frutta. Per un effetto detossificante migliore è preferibile bere la linfa pura, almeno durante le prime due settimane. Per ottenere un effetto detossinante profondo, il trattamento deve continuare per un periodo minimo di un mese. Prima di assumere linfa di betulla è fondamentale confrontarsi con il proprio medico curante, il naturopata o l’esperto di fiducia.