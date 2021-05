Mascherina obbligatoria quando lasciamo il nostro tavolo ma torna il buffet: ecco tutte le linee guida per i matrimoni 2021.

Il matrimonio è per antonomasia “il giorno più bello della nostra vita”. Chi più e chi meno, tutti vogliono passare questa bellissima giornata all’insegna della gioia e del divertimento. Bisogna scegliere il mese adatto, il prescelto è quasi sempre quello di maggio, il ristorante, una location suggestiva ed ovviamente la chiesa.

Tutti preparativi che richiedono almeno un anno intero di organizzazione molto impegnativa. Ma siamo disposti a tutto per rendere questo giorno unico ed indimenticabile.

Da qualche tempo però, il Covid fa da padrone influenzando anche questo evento speciale. Così, dopo innumerevoli stop o slittamenti, finalmente sono state rese note le nuove linee guida per poter festeggiare i matrimoni in tutta tranquillità.

Le regioni hanno finalmente deliberato delle indicazioni utili a chiunque voglia coronare il proprio sogno anche durante la pandemia.

Scopriamole insieme.

Linee guida matrimoni 2021 con le quali organizzare la cerimonia dei nostri sogni

Quando andremo a scegliere il ristorante dove svolgere il pranzo di nozze, dovremo porre molta attenzione alle misure di contenimento del contagio.

Innanzitutto, sarà opportuno ricordare ai nostri ospiti quali sono le regole da seguire durante l’evento: è consigliabile esporre cartelli che contengano le linee guida da seguire.

Inoltre, dovremo conservare l’elenco dei nostri invitati per almeno 14 giorni. In caso di un eventuale focolaio, questo ci darà la possibilità di intervenire prontamente al contenimento del contagio.

Scegliamo poi una location dove sia possibile gestire entrate ed uscite separate: questo ci permetterà di non dare vita a vari assembramenti all’ingresso del ristorante.

Quando organizzeremo le tavolate, dovremo tenere conto che i nostri commensali non potranno stare troppo vicini. Infatti, è consigliabile predisporre tavoli lontani l’uno dall’altro da almeno un metro fino a due. Norma questa che dovrà essere usata sia per gli ambienti al chiuso che all’aperto. Queste regole potranno essere ridotte solo alla presenza di barriere di separazione presenti sui tavoli.

Si potrà tornare ad utilizzare modalità di somministrazione come il buffet: questo dovrà essere svolto però solamente dai camerieri cercando di limitare il più possibile il contatto degli ospiti. Anche durante il buffet, i nostri invitati dovranno mantenere la classica distanza interpersonale.

Un ottimo consiglio è quello di prediligere la scelta di spazi aperti: con l’arrivo della bella stagione e del clima mite, sarà sicuramente piacevole passare una bella giornata all’aperto. Questo darà inoltre una piacevole sensazione di ritorno alla normalità.

Dovremo ovviamente garantire un’adeguata igienizzazione: sia i nostri ospiti che il personale incaricato dovranno avere a disposizione gel disinfettanti. Inoltre, sarà bene adibire una parte del personale alla disinfezione di attrezzature di largo utilizzo. Far sentire al sicuro i nostri ospiti sarà sicuramente utile al normale svolgimento del nostro matrimonio.

La mascherina non dovrà mancare

Nonostante il divertimento e la spensieratezza tipiche di questa giornata, non dovremmo dimenticarci dei dispositivi di sicurezza. Garantiamo la possibilità di trovare facilmente delle mascherine se ad un nostro ospite capitasse di rompere o smarrire la propria. Ricordiamo a tutti di utilizzarla per recarsi al bagno o spostarsi da un tavolo all’altro, mentre non sarà obbligatorio tenerla una volta seduti al proprio tavolo.

Infine, se per qualche ragione abbiamo dovuto scegliere un ambiente chiuso, ricordiamo a tutto lo staff di cambiare l’aria più volte durante il nostro evento. Ed in caso di presenza di guardaroba, gli oggetti personali dei nostri ospiti dovranno essere riposti in singole sacche porta abiti.

Ecco quali sono le linee guida matrimoni 2021 con le quali organizzare la cerimonia dei nostri sogni. Non ci resta che goderci questa giornata con amici e parenti. Finalmente anche noi potremo gioire per il nostro grande giorno.

