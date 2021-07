Quando arriva l’estate, cominciano anche le paure e le ansie di doverci spogliare e metterci in costume.

Tutto l’anno, siamo tranquilli perché con i vestiti possiamo riuscire a nascondere tutti quei difetti che non ci fanno sentire sicuri di noi.

Per risolvere questi problemi, serve un po’ di forza di volontà e voglia di sentirsi apposto con se stessi.

Per fare questo, serve un programma di allenamento e un piano alimentare sano e bilanciato che ci aiuti, nel tempo, ad ottenere i risultati che desideriamo.

È sempre molto importante farsi seguire da un nutrizionista e da un personal trainer che possano guidarci in questo nostro cambiamento.

Qualche piccolo trucco per sentirci a nostro agio

Aspettando questo cambiamento, però, possiamo intanto escogitare qualche trucco per nascondere i difetti che tanto odiamo.

È senza dubbio più difficile nasconderli d’estate, ma nulla è impossibile.

Come molti sanno, un modo è, innanzitutto, quello di usare costumi interi che vadano a nascondere la pancetta che non ci piace.

Questo metodo funziona per chi ha un fisico che tende ad ingrassare soprattutto sulla pancia e poco sulle gambe.

Possiamo anche decidere di utilizzare un pantaloncino invece che una mutandina, se vogliamo nascondere la prima parte delle cosce.

Ecco l’indumento da indossare in spiaggia per nascondere qualche difetto e rimanere eleganti.

Stiamo parlando del copricostume utilizzato come cardigan lungo.

Ne esistono di tutte le tipologie e di qualsiasi fantasia. Questo capo riesce a nascondere molti dei difetti che non ci fanno sentire a nostro agio.

Possiamo indossarlo per andare al mare e per girare per le cittadine di mare senza sentirci a disagio.

Essendo lungo fino alle ginocchia, va, perciò, a nascondere la porzione dell’esterno coscia e il gonfiore addominale.

Questo è un metodo per rimanere in bikini senza soffrire il caldo o sentirsi scomode ma poter stare a nostro agio e rimanere sempre eleganti.

Infatti, possiamo scegliere diverse tipologie e diversi colori e con l’abbronzatura vadano a risaltare i nostri colori.

Sentirci a nostro agio può essere davvero semplice nonostante qualche piccola insicurezza.