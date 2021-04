Molte donne non si sentono sempre a proprio agio nel proprio corpo. Può essere colpa di un rotolino di troppo, oppure di una silhouette non proprio armoniosa. Per questo motivo le donne a volte tendono a nascondere il proprio corpo o evitano di indossare quel bellissimo abito che tengono nell’armadio. Questo però è un vero peccato e uno sbaglio perché la soluzione in questi casi è davvero semplicissima. Ecco quindi l’indumento che ogni donna deve avere per apparire più magra, avere delle forme perfette e poter indossare qualsiasi vestito.

La perfezione non esiste

Quasi sempre le frustrazioni e insoddisfazioni verso il nostro corpo sono colpa della finta perfezione. L’immagine irreale di un corpo perfetto ci viene proposta ovunque: nelle pubblicità, in TV, sui social, ecc. Eppure quella perfezione è totalmente costruita con trucco, luci, riprese giuste, pose, vestiti cuciti su misura e fotoritocchi. E per quanto riguarda i perfetti corpi delle star donne spesso il trucco non si vede perché è ben nascosto sotto i vestiti.

Il segreto delle celebrità infatti sono le guaine contenitive o modellanti. Questi capi intimi sono una vera e propria magia, in grado di farci perdere 2 taglie nell’esatto istante in cui li indossiamo. Le guaine contenitive armonizzano la figura, nascondono i kilogrammi di troppo e le maniglie dell’amore, snelliscono le cosce, alzano il lato B e appiattiscono la pancia.

A usare questo tipo di intimo modellante non sono solo le donne curvy, ma anche quelle più magre. Infatti questo capo nasconde tutti i difetti e rende snelle e toniche tutte le figure. Indossando una di queste guaine ci sentiremo più sicure e potremo permetterci di indossare tutti gli abiti che vogliamo.

Il segreto in questo caso è scegliere il giusto modello. Prima di tutto deve essere molto sottile e senza cuciture: in questo modo risulterà del tutto invisibile sotto qualsiasi capo d’abbigliamento. I modelli in commercio sono tanti: esistono panciere, mutande, body e pantaloncini. Ognuno di questi modelli va ad agire su un punto specifico. Facciamo però attenzione: lo scopo è quello di armonizzare la figura. Se indossiamo per esempio solo una panciera avremo la pancia piattissima e magari le cosce molto abbondanti. Cosa fare in questi casi?

Un trucco può essere quello di abbinare dei pantaloncini contenitivi con un body. In commercio comunque esistono i modelli sottoveste. Questi partono da sotto il seno e arrivano fino alla coscia. In questo modo tutta la nostra figura risulterà armonica e ben modellata.