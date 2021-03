La primavera è ormai arrivata, ed ormai siamo tutti a lavoro nell’orto. Cerchiamo di far crescere della lattuga per fare insalate squisite, o il basilico per il miglior pesto casereccio che ci sia. Insomma, la varietà di cose da fare è enorme, e per questo bisogna fare attenzione a come coltivare ogni verdura.

Uno degli ortaggi più popolari in assoluto sono i pomodori, ingredienti fondamentali per insalate e buonissimi assieme alla mozzarella. Per cui vediamo un metodo a costo zero per avere il massimo dalla coltivazione di questo ortaggio. Vediamo l’incredibile utilizzo dei gusci delle uova per coltivare pomodori bellissimi nell’orto.

Il nutrimento è importante

Ci sono tanti usi diversi grazie ai quali i gusci ci aiutano a coltivare. Uno di questi è il fatto che sono molto utili per fare il compost, di cui parliamo in questo articolo. E poi, c’è il nutrimento del pomodoro.

Infatti, nonostante noi non mangiamo i gusci delle uova, essi contengono delle sostanze molto utili. In particolare, sono molto ricchi di minerali, che sono estremamente utili per rendere le nostre piantine sane e forti. Tutto ciò che dobbiamo fare è rompere a pezzettini molto piccoli i gusci, quasi macinati, e poi spargerli attorno alla pianta appena nata.

Non solo questi elementi sono utili alla crescita dei pomodori, ma li proteggono anche dalle malattie. Alcuni pomodori, infatti, marciscono per carenza di calcio, ma con questo nutrimento in più saranno sempre sani.

Attenzione agli animali

Ci sono tanti animali che possono essere interessati alla nostra pianta, e che potrebbero mangiarsela di notte. Tra questi troviamo uccelli, scoiattoli, e persino cervi. Il modo migliore per tenerli lontani è proprio spargere i gusci attorno alla pianta. Essi non sopporteranno l’odore e non si avvicineranno.

Ma attenzione: i topi invece amano le uova e potrebbero esserne attratti. In questa situazione l’ideale sarebbe avere un gatto che li tiene lontani.

Questo era l’incredibile utilizzo dei gusci delle uova per coltivare pomodori bellissimi nell’orto. Un semplice accorgimento a costo zero che ci porterà degli ortaggi magnifici in tavola.