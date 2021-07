La mozzarella di bufala non è un semplice prodotto caseario. Vanto della cucina mediterranea, in particolare della Regione Campania, è una vera e propria prelibatezza.

Potremmo tranquillamente definirla come una vera e propria esperienza di gusto e sapori.

Ottima da consumare fresca, ben si combina per la preparazione di diversi piatti. Alcuni dei quali semplici e gustosissimi, da assaggiare proprio in questo periodo estivo. Pensiamo infatti alla classica caprese. Semplice e gustosa, preparata con pomodori, mozzarella, olio e per chi lo gradisce origano o maggiorana. È davvero una squisitezza.

Ma molti commettono degli errori quando la comprano, rovinandone così il sapore.

L’incredibile trucco che pochi conoscono per mangiare la mozzarella sempre fresca

Una volta acquistata, il primo errore da evitare è quello di mettere la mozzarella in frigo.

Il consiglio è di lasciarla nella busta in cui l’abbiamo acquistata.

Questo perché l’acqua in cui viene venduta, altro non è che acqua della filatura a cui viene aggiunto il siero del latte.

Ed è proprio questo liquido che consente alla mozzarella di mantenersi al top.

Quando quindi, appena tornati a casa, si butta il liquido che contiene la mozzarella, si commette un errore gravissimo.

L’importanza di lasciarla in acqua

Oltre a lasciarla nell’acqua della busta in cui ce l’hanno venduta, vi è un altro passaggio fondamentale. Ossia mettere questa busta in una ciotola.

In questa ciotola va aggiunta acqua tiepida nei mesi freddi, un po’ più fresca invece durante l’estate.

Infatti nonostante la mozzarella di bufala non abbia conservanti, possiamo tranquillamente tenerla a temperatura ambiente.

Per gustarla al top quindi bisogna utilizzare dei piccoli accorgimenti.

Ed è proprio questo descritto l’incredibile trucco che pochi conoscono per mangiare la mozzarella sempre fresca.

Entro quanti giorni deve essere consumata la mozzarella di bufala?

È ovvio che essendo un prodotto fresco prima si mangia, meglio è. In ogni caso la mozzarella di bufala deve essere mangiata al massimo entro 2 giorni dall’acquisto.