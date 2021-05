L’incredibile sistema immunitario vegetale e alcuni consigli per coltivare piante in salute

Il regno vegetale ha avuto modo di evolversi molto più a lungo di quello animale. Ed è proprio grazie al fattore temporale che le piante hanno potuto sviluppare specifici sistemi di difesa, in particolare contro parassiti animali, funghi o batteri.

Le difese delle piante

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Molti dei patogeni che danneggiano la crescita e la riproduzione delle piante sono microbi. Questi agenti patogeni proliferano negli spazi intercellulari, dopo esservi penetrati attraverso i pori. Gli afidi, invece, si cibano delle cellule vegetali inserendo il loro stiletto direttamente al centro di queste ultime. La pianta risponde all’infezione attraverso un sistema immunitario di tipo bipartito. Una prima parte del sistema immunitario vegetale riconosce e risponde alle molecole comuni a diverse classi di microbi, mentre la seconda risponde agli agenti patogeni più forti. Quando il recettore vegetale individua la molecola target, la pianta reagisce rilasciando delle sostanze chimiche antimicrobiche, come ad esempio derivati dell’acido salicilico e dell’etilene.

Vi è anche un sistema immunitario vegetale più “basico”. Ad esempio, alcune specie presentano tricomi, peli protettivi che permettono alla pianta di proteggersi da insetti e funghi.

Alcuni consigli per coltivare piante in salute sfruttando l’incredibile sistema immunitario vegetale

È però idea di alcuni studiosi che la primissima barriera contro microbi e funghi di alcune specie vegetali risieda…nel terreno stesso. Infatti, se il terreno è di buona qualità e privo di sostanze chimiche o inquinanti, il microbioma presente evita la propagazione di alcuni agenti patogeni. I microbi “buoni” agiscono in due modi. Nel primo caso, essi consumano gran parte dei nutrienti presenti nel suolo, lasciandone senza gli invasori. Nel secondo, alcuni batteri prendono direttamente di mira i loro corrispettivi patogeni, che causano infezioni e malattie a radici e fusto delle piante.

Utilizzare un buon terriccio è senza dubbio la prima cosa giusta da fare. Terriccio di qualità e magari un concime nutriente, come quello a base di Neem. In questo modo si incoraggia lo sviluppo di microorganismi già naturalmente presenti nel terreno, supportando quelli che svolgono un’azione protettiva. Così funziona l’incredibile sistema immunitario vegetale, bastano alcuni consigli per coltivare piante in salute.