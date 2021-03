Tutti noi compriamo del pane molto spesso, se non tutti i giorni. Ma non tutti sanno come il tipico sacchetto di carta marrone del pane può essere riutilizzato una volta arrivati a casa. La prima tentazione infatti potrebbe essere di buttarlo, ma sarebbe un grave errore. Noi giorni scorsi abbiamo visto alcuni utilizzi per il sacchetto del pane, ma ce ne sono molti altri. Ecco l’incredibile seconda vita del sacchetto del pane.

Eliminare le macchie di cera

Per eliminare una macchia di cera da una tovaglia o da un tappeto sarà sufficiente distendere il sacchetto aperto sulla macchia. Poi basterà passare il ferro da stiro: il calore scioglierà la cera, che aderirà immediatamente alla carta, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Il sacchetto come copertina per libri

Il sacchetto di carta, dopo essere stato ben disteso, magari sotto un peso, può diventare una copertina efficace ed economica per i nostri libri. Basterà prendere bene le misure, ritagliare con precisione e usare un po’ di scotch ed ecco fatto.

Per prendere appunti

Ritagliamo il sacchetto in piccoli fogli quadrati della stessa dimensione. Poi potremo lasciarli vicino al telefono, o magari in cucina, per avere sempre a disposizione della carta per scrivere un promemoria, lasciare un messaggio o segnare al volo un numero di telefono.

Il sacchetto contro il ghiaccio

In molti posti fa ancora freddo, e il ghiaccio è un problema soprattutto per chi usa l’auto. Ma il sacchetto di carta può essere usato per proteggere il parabrezza: basta tagliarlo, aprirlo e unirlo ad altri sacchetti per evitare che si formi del ghiaccio durante la notte.

Contro il caldo

Salire in auto dopo averla abbandonata al sole può essere un problema: ma usando in modo intelligente due o tre sacchetti per avvolgere cambio marce e volante, potremo evitare di ustionarci le mani.

Per conservare più a lungo le patate

Il sacchetto del pane è un contenitore perfetto per conservare le patate (ma anche l’aglio o le cipolle). Tiene alla larga l’umidità e ritarda la germogliazione.

Il sacchetto per fare essiccare fiori ed erbe

Se ci occorre far essiccare fiori, petali o erbe basterà tenerli nel sacchetto in luoghi tiepidi e asciutti: dopo pochi giorni il gioco sarà fatto.

Ecco spiegata l’incredibile seconda vita del sacchetto del pane.