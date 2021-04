Il lievito di birra è un alimento prezioso per la creazione di numerose sfiziose ricette. Immancabile nei nostri frigoriferi, soprattutto in questo periodo di preparazioni dei cibi pasquali ma anche in questo periodo di restrizioni che ci costringe a stare a casa. Per ammazzare il tempo, infatti, molti di noi si dilettano in cucina ed il lievito è un alleato prezioso.

L’incredibile seconda vita del lievito di birra scaduto per avere dei fiori rigogliosi e bellissimi tutto l’anno

Si tratta dei classici panetti che si trovano nei banchi frigo dei supermercati. Lo stesso vale però per il lievito in bustine da sciogliere in acqua.

Tuttavia ha davvero un tempo di conservazione ridotto e spesso tende ad ammuffire con facilità e velocità. Ma è davvero necessario cestinarlo?

In realtà, oggi, vogliamo proporre qualche trucchetto utile per evitare di buttarlo via. Possiamo, infatti, dare una seconda vita al lievito di birra scaduto utilizzandolo nelle nostre piante o come rimedio di bellezza.

Rimedio per le piante

Il lievito di birra è un ottimo fertilizzante per le nostre piante. È davvero versatile e potrà essere messo in tutte le piante senza distinzione. Basterà sciogliere metà pezzetto del lievito in acqua calda e miscelare con un cucchiaino, questo processo riattiva i microrganismi presenti all’interno della sostanza. Successivamente, attendere che la miscela di raffreddi e versarlo nelle piante. Questa miscela è ricca di vitamine e nutrienti e favorirà la fioritura delle piante.

Rimedio per la pelle

Il lievito di birra può anche essere utilizzato come rimedio di bellezza. Basterà miscelarne un pezzetto in un po’ di acqua calda e miele ed applicarlo sul viso, con una spugnetta e successivamente risciacquare. Questo renderà la nostra pelle morbidissima e luminosa in men che non si dica.

È questa l’incredibile seconda vita del lievito di birra scaduto per avere dei fiori rigogliosi e coloratissimi tutto l’anno. Per ulteriori rimedi per le piante è possibile cliccare qui.