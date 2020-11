La cipolla può essere cucinata in molti modi diversi. Può essere utilizzata come condimento principale di molte pietanze. Può diventare il contorno perfetto per un secondo da leccarsi i baffi. C’è chi la mangia cruda inserendola dove può, chi la preferisce cotta al forno, gratinata o fritta. Tutti conoscono ad esempio gli anelli di cipolla fritti, uno tra gli snack più amati e consumati. La cipolla fritta, però, può assumere anche forme diverse, può diventare ad esempio un fiore che sboccia. Andiamo a scoprire qui di seguito l’incredibile risultato che si ottiene se si frigge una cipolla intera per 10 minuti.

Gli ingredienti

Dobbiamo procurarci:

Una cipolla dolce abbastanza grande;

un pizzico di sale;

mezzo cucchiaino di origano;

una spolverata di peperoncino in polvere;

40 grammi di farina 00;

2 cucchiaini di paprica;

2 uova;

100 grammi di latte intero o parzialmente scremato;

olio per friggere.

Procedimento

Per iniziare, tagliare la nostra cipolla in 16 spicchi evitando di arrivare fino alla fine. Durante la cottura dovrà necessariamente rimanere integra e non sfaldarsi. Separare con delicatezza i 16 spicchi, in questo modo la cipolla comincerà a prendere le sembianze di un fiore che sta per sbocciare. Prepariamo ora la pastella in una ciotola a parte. Mescoliamo insieme, quindi, farina, sale, pepe, paprica, peperoncino, aglio in polvere. Con un cucchiaio riempire il nostro fiore con la miscela, facendo attenzione che tutti gli ingredienti entrino bene all’interno.

Successivamente, intingere completamente la cipolla nella panatura fino a ricoprirla del tutto. In un recipiente a parte andiamo ad unire le componenti liquide, il latte intero o parzialmente scremato e le due uova. Mescoliamo per rendere la miscela omogenea e utilizzando un cucchiaio o un pennello da cucina, bagniamo ogni singolo spicchio. Immergiamo nuovamente la cipolla negli ingredienti secchi per darle un secondo strato di panatura. L’ultimo passaggio è finalmente la frittura. Lasciar friggere l’ortaggio per circa 10 minuti a fuoco medio aspettando che ogni spicchio diventi dorato.

Il nostro fiore che sboccia è pronto. Posizionarlo su un vassoio con le punte degli spicchi rivolti verso l’alto disponendo la salsa che più preferiamo nel mezzo. Nessuno si sarebbe mai immaginato l’incredibile risultato che si ottiene se si frigge una a cipolla intera per 10 minuti.