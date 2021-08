La colazione e la merenda sono pasti importantissimi nella giornata. Spesso però non è facile trovare il modo per renderle interessanti. Gli appassionati e i curiosi possono trovare nelle ricette dall’estero un incentivo interessante. Quella proposta oggi dagli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa proviene addirittura dalla Russia. Chi ha visitato l’Unione Sovietica sa che si tratta di un piatto tipico molto amato dai turisti e dagli stranieri.

Si tratta di morbide focacce al formaggio chiamate syrniki molto simili a dei pancake, ma più gonfi e lievitati. Hanno un gusto più forte e salato, anche perché vengono servite con una salsa particolare. Ecco di cosa si tratta, quali sono gli ingredienti e il procedimento per l’incredibile ricetta russa per una colazione originale ed esotica ma soprattutto economica e facilissima.

Gli ingredienti

350 grammi di ricotta di latte intero;

2 tuorli d’uovo e albumi per un totale di 50 grammi;

45 grammi di zucchero;

3/4 cucchiaini di sale;

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia;

35 grammi di farina;

35 grammi di uvetta.

Per ottenere la giusta consistenza, è opportuno far asciugare un po’ la ricotta tenendola avvolta in due o tre fogli di carta assorbente e pressata sotto una grossa pentola per circa 20 minuti.

L’incredibile ricetta russa per una colazione originale ed esotica ma soprattutto economica e facilissima: il procedimento

Mescolare la ricotta, le uova, lo zucchero, il sale e l’estratto di vaniglia con l’aiuto di uno schiacciapatate. Unire la farina con una spatola, infine l’uvetta. Su un piano ben infarinato versare l’impasto e creare una sorta di ‘rullo’ lungo circa 20-25 centimetri. Affettare il rullo in pezzi alti circa 3 centimetri e dar loro la forma di piccole focacce. A questo punto si può procedere con la cottura, ma l’impasto così si può anche congelare e usare il giorno dopo.

Oliare una padella antiaderente larga e aggiungere due cucchiaini di burro. Lasciarlo sciogliere a fiamma media, poi impostarla su bassa e cuocere le syrniki come fossero dei pancake: 5 minuti o finché non si dorano bene. Una volta cotte, porre le focacce su della carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso. Servire tiepidi con panna acida e la marmellata di proprio gusto, o sciroppo d’acero.