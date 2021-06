In questo articolo andremo a vedere la preparazione del salmone guarnito al pesto di pistacchio: un piatto semplice e gustoso che si cucina senza grande fatica e ci permetterà di assaporare un mix vincente di aromi, profumi e sapori. Vediamo allora assieme l’incredibile ricetta per unire salmone e pistacchio in un piatto semplice e veloce che ci regalerà un’esplosione di gusto.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 4 tranci di salmone;

b) 1 limone;

c) 1 spicchio d’aglio;

d) olio extravergine d’oliva;

e) sale;

f) pepe in grani.

Invece per il pesto servono:

a) 60 gr di pistacchi sgusciati;

b) 20 gr di pinoli;

c) 40 foglie di basilico fresco;

d) 40 gr di parmigiano grattugiato;

e) prezzemolo;

f) olio e sale.

La preparazione

Per prima cosa dovremo lavare i tranci di pesce, asciugarli con carta assorbente ed eliminare eventuali lische o spine con una pizzetta.

Una volta fatto questo, uniamo l’olio al succo di limone, aggiungiamo un po’ di aglio tritato finemente e anche qualche grano di pepe. Posizioniamo poi il composto in un piatto e adagiamoci sopra i tranci di salmone e poi copriamoli. Questi andranno lasciati per quasi un’ora in frigorifero ad insaporire, ricordandosi di girarli ogni tanto e di toglierli dal frigo almeno 20 minuti prima della cottura.

Nel frattempo, prepariamo anche il pesto ai pistacchi: innanzitutto, frulliamo nel mixer pinoli e pistacchi fino ad ottenere una granella molto fine; uniamo il basilico ed anche un poco di prezzemolo, continuando a frullare con olio fino ad ottenere un composto ben omogeneo; per finire integriamo con del parmigiano, regoliamo di sale e aggiungiamo un altro po’ di olio nel caso risulti troppo denso.

Arrivati a questo punto riscaldiamo per tre minuti il salmone in una padella, appoggiandolo dalla parte della pelle, sempre immerso nel liquido della marinatura. Una volta pronto aggiustiamo sempre di sale e, poi, adagiamolo su una base di pesto precedentemente predisposta sul piatto. Avremo allora portato a termine l’incredibile ricetta per unire salmone e pistacchio in un piatto semplice e veloce che ci regalerà un’esplosione di gusto.

