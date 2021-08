Fino a qualche anno fa era una tipica preparazione casalinga, semplice. La soluzione ideale per insaporire e rendere gustosi tantissimi piatti. La strategia vincente per far mangiare perfino le verdure ai bambini: la panatura.

Dalla carne alle verdure passando per il pesce, tantissimi cibi possono essere panati e diventare dei veri e propri peccati di gola.

Oggi giorno, vediamo che perfino gli chef stellati inseriscono le panature nelle loro preparazioni. Così facendo hanno dato un alto riconoscimento a questa golosità riconoscendo che non è poi così semplice creare la panatura perfetta.

L’incredibile ricetta per una panatura dorata croccante per un delizioso peccato di gola

La panatura non è più solo un affare per bambini, sempre più anche gli adulti si dilettano a sperimentare ingredienti e metodi per trovare la ricetta giusta. Il mix perfetto di croccantezza e sapore che rende il boccone gustoso.

Con i seguenti ingredienti è possibile avere sempre pronta una panatura ideale per le nostre preparazioni. Vediamo quelli essenziali con cui fare il mix. Le dosi non sono necessarie perché il bello è regolarsi in base alla disponibilità e al gusto personale. Basti sapere che è impossibile sbagliare.

Ingredienti:

pane raffermo di farina di semola di grano duro;

pane raffermo di farina tipo 00;

pane raffermo di farina integrale;

cracker;

fiocchi di mais;

paprica dolce;

pepe nero;

curcuma;

noce moscata.

Preparazione

Il segreto fondamentale sta nel miscelare tanti tipi di pane raffermo, ognuno di loro conferirà consistenza e sapore alla panatura. Una spinta di sapore aggiuntiva è data dalla presenza di cracker sbriciolati e fiocchi di mais. Non è necessario metterne molti, anche una manciata sarà sufficiente per dare sapore e non salare il piatto alla fine.

La curcuma invece darà colore e dato che si mangia anche con gli occhi, apprezzeremo maggiormente una panatura bella dorata oltre che croccante.

Potremo provare questo mix direttamente provando la ricetta dei morbidi e succosi spiedini con bocconcini di pollo panati da far girare la testa. Ma in ogni caso possiamo tenere in dispensa un barattolo di panatura così ottenuta e ogni qual volta ci avanzano un po’ degli ingredienti che servono, aggiungerli. Si mantiene a lungo in un luogo fresco e asciutto.

Il suggerimento

All’ultimo momento si può aggiungere una manciata di grana grattugiato. Ma solo al momento della preparazione del piatto e non nel barattolo, altrimenti non si può conservare fuori dal frigorifero. È questa l’incredibile ricetta per una panatura dorata croccante per un delizioso peccato di gola da avere sempre pronta in dispensa.