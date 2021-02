Le cotolette sono un piatto gustosissimo della tradizione culinaria italiana e non solo. Ma possono essere anche pesanti da digerire e mangiare. In più, sono una ricetta a base di carne, che non tutti possono o vogliono mangiare. E allora, come fare per godersele in maniera più serena? Basta seguire l’incredibile ricetta per delle cotolette senza carne gustosissime che piaceranno a tutti.

È più semplice di quello che s’immagina. Basta sostituire l’ingrediente principale, la carne appunto, con qualcosa di molto più leggero, ecosostenibile e digeribile.

In più, con questa ricetta speciale che gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa.it hanno scovato per i Lettori, anche i vegetariani potranno gustare delle ottime e sanissime cotolette al forno.

La ricetta vegetariana

Ecco allora come fare. Bisogna procurarsi un bel cavolfiore bianco, intero, lavare e pulire per bene l’ortaggio. Con un coltello bene affilato eliminiamo le parti ‘verdi’, il gambo e le foglie, lasciando solo la parte bianca e croccante del fiore. A questo punto, tagliamolo in verticale a fette spesse, circa un centimetro e mezzo, perché conservino la giusta consistenza.

E adesso è ora di trasformare il cavolfiore in gustose e croccanti cotolette. In una terrina vanno aperte cinque uova e unite con un pizzico di sale e pepe. Aggiungere poi 10 grammi di curcuma in polvere. Lavorare leggermente il composto di uova con una frusta per amalgamarle alle spezie. Infine unire 50 grammi di parmigiano e amalgamare ulteriormente.

L’incredibile ricetta per delle cotolette senza carne gustosissime che piaceranno a tutti

A questo punto bisogna preparare la panatura. Mettere in un piatto del pan grattato, in un altro della farina 00 e in un terzo il composto di uova e parmigiano che si era precedentemente preparato. Infarinare le fette di cavolfiore, passarle poi nell’uovo sbattuto e infine nel pan grattato. Ripetere il procedimento per ogni fetta (e pezzo avanzato) di cavolfiore.

In una teglia stendere la carta forno e porre le cotolette di cavolfiore da cuocere. Condire con un filo di olio extravergine d’oliva. Mettere in forno e cuocere a 180 gradi per 30 minuti. Le cotolette saranno pronte e fragranti, da servire con un’ottima e gustosa insalata di pomodori!