Pasqua è una delle feste più amate dagli italiani: festa tradizionalmente trascorsa in famiglia, all’aria aperta, tra barbecue, pranzi, cenoni e apertura delle uova di Pasqua.

Quest’anno sarà diverso dal solito per colpa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso e i pranzi saranno ristretti ai familiari.

In molti non sanno cosa cucinare per il classico pranzo pasquale, noi siamo qui per dare qualche idea e oggi daremo l’incredibile ricetta del tiramisù di Pasqua.

Un tiramisù incredibile

Abbiamo già parlato molte volte del tiramisù. In questo articolo abbiamo parlato della ricetta del tiramisù di primavera, colorato e al profumo di fiori.

Oggi vogliamo parlare di un tiramisù speciale, realizzato apposta per Pasqua, che lascerà tutti a bocca aperta per il suo gusto e la sua bellezza.

Per realizzarlo dovremo procurarci un uovo di cioccolato, al latte o al cioccolato fondente, come preferiamo. Poi dovremo aprirlo e dividerlo nelle due metà.

Ora possiamo procedere alla preparazione vera e propria, dovremo bagnare i savoiardi nel caffè, sistemarli dentro alla metà dell’uovo e procedere a creare gli strati alternati al mascarpone, come sempre.

Una volta terminati gli strati possiamo coprire col classico strato di mascarpone e spolverata di cacao oppure possiamo mettere il mascarpone nella sac à poche e decorare. Se vogliamo possiamo aggiungere delle decorazioni, delle fragole o delle gocce di cioccolato.

Possiamo creare un tiramisù in entrambe le metà delle uova, avremo così realizzato due dessert eccezionali ed originali.

Il nostro dolce è ora pronto per essere servito e per lasciare senza parole gli ospiti al pranzo di Pasqua. Con del cioccolato, un po’ di mascarpone e tanta fantasia abbiamo realizzato un dolce che piacerà a tutti.

Non dobbiamo dimenticarci di rompere l’uovo una volta finito il dessert: in questo caso anche il contenitore va mangiato, perché è di dolce cioccolato!