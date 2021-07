Quest’oggi gli Esperti di Cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa si sono davvero superati. La ricetta che illustreranno ai Lettori è davvero fantastica, da rimanere senza fiato e con l’acquolina in bocca. Basta vedere il risultato: un pane morbido, soffice, arioso, con una caratteristica incredibile. Si cuoce infatti senza forno!

Ebbene si, i Lettori più scettici potrebbero rimanere increduli ma è così: non è necessario il forno per realizzare questo gustosissimo pane da portare con orgoglio in tavola. La famiglia sarà stupita e tutti saranno felici di provare questa bontà. Dopotutto, il pane è il “re” di ogni pasto, un cibo umile ma pieno della dignità di una vita semplice. Ecco quindi gli ingredienti per l’incredibile ricetta del pane soffice da fare in casa senza forno e a costo zero.

Gli ingredienti

Ecco dunque cosa utilizzare per questa squisita ricetta.

500 grammi di farina tipo 00 per tutti gli usi;

sale, un cucchiaio;

zucchero, un cucchiaio;

lievito, un cucchiaio;

350 millilitri d’acqua tiepida circa (in base al tipo di farina);

olio extravergine d’oliva;

burro (meglio se vegetale).

Ecco tutto! Davvero ingredienti semplici che tutti hanno già in casa.

L’incredibile ricetta del pane soffice da fare in casa senza forno e a costo zero

Il procedimento per realizzare questa ricetta è davvero molto semplice.

In un recipiente unire la farina con il sale, lo zucchero e il lievito. Mescolare bene con l’aiuto di un mestolo piatto.

A questo punto bisogna aggiungere l’acqua. Questa operazione è abbastanza delicata perché non bisogna buttarla tutta dentro con un colpo solo, ma aggiungerla gradualmente per dare all’impasto la giusta consistenza. Il momento topico è quando diventa morbido ma molto appiccicoso, tanto che diventa quasi difficile maneggiarlo e mescolarlo.

A questo punto l’impasto va spennellato d’olio, coperto con un panno e lasciato riposare e levitare per circa un’ora e mezza.

Arrivato il momento bisogna dare una lieve reimpastata al tutto prima di maneggiarlo. Meglio oliare le mani prima per formare dei piccoli panetti soffici.

Questi ultimi andranno stesi su un recipiente basso ben oliato.

Infine, la magia della cottura: basta farla, un panetto per volta, in una padella leggermente imburrata, lato per lato, come dei pancake, finché il soffice pane non avrà assunto un bel colore brunito su ambo i lati. Voilà! Buon appetito!