Scegliere di condividere le proprie giornate e la propria quotidianità con un amico a quattro zampe vuol dire darsi la possibilità di vivere un’esperienza a dir poco straordinaria. Del resto, soltanto chi l’ha provato sulla sua pelle può sapere quanto è possibile imparare dagli animali, specialmente quando vivono con noi. Oltre, infatti, al rapporto stupendo e profondo che si crea, si scopre anche moltissimo sull’amore e sull’affetto incondizionato.

Il giusto cane

Come ben sappiamo non tutti i cani sono uguali. Non a caso esistono le razze, che ovviamente presentano caratteristiche differenti tra loro. Molte inoltre sono state guidate, o se vogliamo create, da studiosi e scienziati, tramite l’accoppiamento di determinati esemplari. Così da donare alla nuova razza delle particolarità specifiche, sia fisiche che comportamentali. A tal proposito oggi vogliamo parlare di uno di questi esperimenti, e di come da questo sia nato un cane strepitoso e molto amato. Ecco, infatti, l’incredibile razza di cane creata per sembrare un maestoso lupo ma che resta dolce e adatta per l’ambiente domestico.

Northern inuit dog

Il Northern inuit dog è un cane di origini britanniche che ha visto i suoi primi esemplari nella seconda metà del secolo scorso. Questi cani presentano delle caratteristiche molto interessanti, in quanto derivano da un esperimento di sviluppo della razza che ha previsto l’incontro di cani di origini nordiche con pastori tedeschi e husky. Quello che volevano gli sviluppatori di questo progetto era portare alla luce un cane che potesse somigliare molto a un lupo. E che allo stesso tempo potesse mantenere peculiarità proprie di un cane domestico.

Come appunto la fedeltà, la dolcezza e l’ubbidienza al padrone umano. Ed è proprio questo il motivo per cui il Northern inuit dog si presenta molto simile a un imponente lupo, nonostante rimanga a tutti gli effetti un cane. Che in moltissimi hanno accolto dentro casa, così come tante altre razze. Nonostante questo, si tratta comunque di un esemplare molto impegnativo da gestire, che non si consiglia in caso si sia alla prima esperienza con un animale domestico. Ecco dunque svelata l’incredibile razza di cane creata per sembrare un maestoso lupo ma che resta dolce e adatta per l’ambiente domestico.