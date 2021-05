Gli occhi grandi sono un tratto caratteristico davvero interessante e affascinante. Ma non a tutti piacciono. Molte, infatti, si sentono a disagio a causa di questa particolarità. E, anche se sono bellissimi da vedere, è giusto rimediare a un disagio che si può provare.

Make-up

Questo obiettivo si può sicuramente raggiungere attraverso il make-up. Ma non è l’unica arma di cui possiamo disporre. Infatti, c’è un segreto che davvero pochissimi conoscono che potrebbe aiutarci allo stesso modo e che stiamo per svelare. E, proprio per questo motivo, vediamo l’incredibile ragione per cui tutte ora stanno portando i capelli in questo modo e anche noi da oggi lo faremo!

Gli occhi grandi, una risorsa di cui prendersi cura con pochi e semplici accorgimenti

Ci sono alcuni trucchi che possono sicuramente aiutarci a ridimensionare gli occhi grandi. Per conoscerli, basterà leggere il nostro precedente articolo “I nostri occhi acquisiranno una grandezza totalmente diversa e affascinante con questi piccoli segreti per il make up”. Ma questo tipo di risultato non si ottiene solo attraverso il trucco. Infatti, c’è un’altra cosa (forse sottovalutata) che possiamo fare per rendere i nostri occhi leggermente più piccoli. E il segreto è proprio nei capelli. Vediamo di cosa si tratta.

La frangia diventerà il nostro alleato numero uno se vorremo nascondere questa parte del corpo che non ci piace

Quando pensiamo a rimpicciolire gli occhi, spesso diamo troppo poca importanza al modo in cui portiamo i capelli. Infatti, non tutti lo sanno, ma questi due aspetti sono correlati! Per esempio, pochissimi sanno che la frangia può aiutarci in questo obiettivo. Tagliandola in forma strategica e facendola ricadere leggermente sulle palpebre, otterremo un effetto davvero strabiliante! Infatti, in questo modo, attenueremo la dimensione degli occhi, evidenziando invece la profondità dello sguardo.

Dunque, ecco svelata l’incredibile ragione per cui tutte ora stanno portando i capelli in questo modo e anche noi da oggi lo faremo!