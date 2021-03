La bevanda più consumata al mondo subito dopo l’acqua, uno sprint di energia con cui iniziare la giornata, a cui nessuno rinuncerebbe. Il caffè è un vero e proprio must have delle giornate degli italiani.

L’incredibile motivo per cui mettere un granello di sale nel caffè: il risultato sarà sorprendente

Quella di aggiungere un granello di sale nel caffè è una pratica che sembra aver spopolato negli Stati Uniti ma che in realtà arriva dalla tradizione campana più precisamente napoletana.

È una tecnica che in America è stata tanto avvalorata che una tazzina di caffè con sale arriva a costare ben 4 volte oltre quella di un caffè espresso.

Questa è una vecchia tradizione napoletana che attraverso il passaparola si è diffusa in tutta la penisola, per poi raggiungere anche le terre oltreoceano. Questo gesto da un grande potenziamento al gusto del caffè.

Come aggiungerlo e il perché di questa strana accoppiata?

Questo granello di sale non va però aggiunto casualmente e soprattutto non direttamente in tazzina. Il granello di sale va messo nell’acqua, nella caldaia della caffettiera. E al contrario di quello che pensano coloro che accidentalmente nella vita si sono trovati a bere una tazzina di caffè con sale, questa procedura non ne rovinerà il sapore, ma al contrario lo esalterà.

Mentre per rispondere alla nostra domanda, perché questa strana accoppiata? La risposta è nella chimica, infatti il sodio rilasciato dal sale nell’acqua mitiga il sapore del caffè rendendolo meno amaro, più cremoso e morbido. Addirittura si è visto che l’acqua priva di sodio altera le proprietà del caffè.

Una volta ottenuto il caffè questo va servito rigorosamente senza zucchero per non alterarne il sapore.

Un’ulteriore chicca facoltativa sarebbe quella di aggiungere in cima al caffè una spolverata di cacao amaro.

Quindi non ci resta che effettuare un tentativo!

