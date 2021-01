Di solito, quando si apre un barattolo di legumi, il liquido in cui sono conservati e inscatolati si butta. Lo si considera uno scarto, un rifiuto. Ma un segreto che non tutti conoscono è come l’acquafaba, come è definito esattamente, è un materiale prezioso nella cucina soprattutto vegana. Questo è l’incredibile metodo per riutilizzare l’acqua dei fagioli e dei ceci.

Si, perché questo ingrediente ‘magico’ ha una proprietà che lo rende molto ghiotto nella preparazione di dolci e ricette salate. Il motivo per il quale piace così tanto soprattutto a chi non mangia alimenti di origine animale è semplice: l’acquafaba può essere montata, esattamente come gli albumi delle uova. Con circa dieci minuti di lavoro, utilizzando una frusta elettrica, si ottiene infatti una spuma morbida e ‘nevosa’. In pasticceria, il primo ad averne sfruttato le proprietà è stato il francese Joël Roessel.

Oltre a sostituire degnamente gli albumi delle uova, si tratta di un alimento con il quale si possono realizzare ricette commestibili e sicure anche per gli allergici e per chi ha bisogno di alleggerire la propria alimentazione mangiando meno proteine animali.

Si può preparare in casa, ma la migliore da utilizzare resta quella dei legumi già confezionati. Preferibilmente, in vetro – più rispettoso della natura rispetto alle latte – la migliore resta quella dei ceci, ricca di saponine e proteine che la rendono facile da montare a freddo, aggiungendo alcune gocce di succo di limoni.

L’acqua di governo così montata a neve si può utilizzare in pasticceria per molte cose: non solo in sostituzione degli albumi nelle ricette che li prevedono, ma anche per glasse e golose meringhe vegane.

Una ricetta velocissima per del burro vegano fatto in casa

Aggiungere all’acquafaba un po’ di aceto di mele, olio d’oliva, un pizzico di sale e infine dell’olio di cocco. Tutto va poi fatto addensare lavorando con una frusta il composto messo ‘a bagnomaria’ in una ciotola con del ghiaccio. E senza montarla, basta aggiungerne mezzo cucchiaio ad una zuppa troppo liquida per addensarla e portarla alla giusta cremosità!