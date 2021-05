La doccia è un luogo in cui ci prendiamo cura di noi stessi e del nostro benessere. Per questo motivo, dobbiamo stare attenti a igienizzarla a dovere. Un problema che accomuna tutte le docce nelle nostre case è certamente la presenza di calcare. E, soprattutto, l’opacità che si può venire a formare sul soffione. Per evitare ciò, abbiamo un rimedio naturale davvero efficace da proporre oggi.

Ecco, quindi, l’incredibile ma geniale motivo per cui tutti da oggi stanno lasciando una bustina di aceto attaccata al soffione della doccia.

Come eliminare in una sola mossa tutto il calcare

Sembra abbastanza incredibile, ma il soffione della doccia può diventare davvero lucido e privo di calcare grazie a questo semplice trucco. E per metterlo in pratica, ci basterà avere una bustina, un elastico e dell’aceto. Questi tre elementi faranno sì che la nostra doccia diventi la più pulita e la splendente! Vediamo allora nel dettaglio quali sono i passaggi da seguire e cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare esattamente.

Ecco come sfruttare questo trucco che si basa sull’aceto per avere una doccia davvero splendente

Per realizzare questa soluzione casalinga, basteranno pochi minuti e un po’ di olio di gomito. Praticamente, dovremo prendere una busta e inserire al suo interno dell’acqua e dell’aceto bianco. Ora, leghiamo questa bustina su tutta la lunghezza del soffione, lasciandolo anche appeso per comodità. E, con un elastico, chiudiamo la parte aperta della bustina, così da impedire all’acqua di fuoriuscire. Facciamo restare il tutto in posa per circa un’oretta

Abbiamo svelato, dunque, l’incredibile ma geniale motivo per cui tutti da oggi stanno lasciando una bustina di aceto attaccata al soffione della doccia. Ora che lo sappiamo non potremo assolutamente più farne a meno!

