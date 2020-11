Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le sopracciglia rappresentano una porzione importantissima del nostro viso. In base alla forma e al colore daranno la giusta cornice al nostro occhio. Per essere sempre in ordine e mai fuori posto, le sopracciglia devono essere curate. C’è chi usa la pinzetta, chi la ceretta e chi invece le preferisce folte decidendo di perfezionarle solo il minimo indispensabile. In questo articolo parleremo di un rimedio naturale che ci farà sentire sempre curate e in ordine. Ecco perciò svelato l’incredibile effetto dello strofinare il limone sulle sopracciglia. Un rimedio della nonna, di cui non abbiamo un riscontro scientifico ma può essere utile provarlo.

Le proprietà del limone

Il limone essendo molto ricco di acido folico e di vitamine, precisamente vitamina B e vitamina C promuove la crescita dei peli e tende a renderli molto più forti e folti. Questo andrebbe a risolvere molti problemi causati dai buchi che spesso si creano tra le sopracciglia e finalmente a rinforzare i peli deboli e sottili.

L’incredibile effetto dello strofinare il limone sulle sopracciglia. Procedimento

Il primo passo è tagliare un limone a spicchi non troppo alti. Strofinarli con delicatezza sulle sopracciglia affinché il succo di limone agisca per bene. Continuare l’operazione per circa 15 o 20 minuti e poi sciacquare con un po’ d’acqua tiepida. È importante fare attenzione ad evitare di esporsi ai raggi del sole perché potrebbero lasciare qualche macchia cutanea indesiderata. Un altro metodo potrebbe essere quello di mescolare la buccia di limone tritata insieme all’olio di cocco. Prima che il composto sia pronto per l’applicazione sulla zona interessata, è necessario lasciarlo riposare per circa 14 giorni.

Terminato il tempo necessario, utilizzando un dischetto di cotone, possiamo passarlo delicatamente sulle sopracciglia tutte le sere prima di andare a dormire. In questo caso non sarà necessario risciacquare, ma sarà comunque consigliato evitare di esporsi ai raggi del sole. Già dopo qualche settimana, grazie a questi due procedimenti, noteremo subito buoni risultati. Le sopracciglia appariranno finalmente folte e robuste. Potremo dire addio a quei buchi indesiderati, alla caduta insolita dei peli e all’utilizzo di prodotti per truccarsi. Saremo finalmente soddisfatte dei nostri occhi ma soprattutto delle loro cornici grazie all’incredibile effetto dello strofinare il limone sulle sopracciglia.