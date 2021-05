Alcuni divani sono più difficili da pulire di altri. Pensiamo, ad esempio, a uno in tessuto, che non è neanche sfoderabile. Chi ne possiede uno di questo genere in casa, sa quanto la sua pulizia possa essere ostica e complicata. E, proprio per questo, bisogna ricorrere a dei rimedi naturali per risolvere la situazione. E ce n’è uno davvero ottimo per questo caso, che potrà esserci seriamente d’aiuto.

del tuo divano. Gli step da seguire per una corretta pulizia sono due: per prima cosa rimuovere la polvere e i residui di briciole, in secondo luogo smacchiare o igienizzare il tessuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco, quindi, l’incredibile e geniale ragione per cui tutti stanno spruzzando l’aceto di vino sul divano della loro casa.

Mai più polvere sul nostro divano in tessuto grazie a questo efficace ingrediente naturale

Iniziamo con il dire che un divano in tessuto dovrebbe essere pulito più o meno tutti i giorni, sia con una spazzola morbida che con un’aspirapolvere per rimuovere lo sporco. Ma, se questo non dovesse funzionare, procuriamoci i seguenti ingredienti:

1 bicchierino di aceto di vino;

1 panno di cotone;

2 cucchiai di bicarbonato.

Questi tre elementi, combinati, daranno vita a una soluzione naturale che renderà il nostro divano pulito e fresco come non mai.

Ecco come mettere in pratica il rimedio naturale che stiamo presentando seguendo tutti i consigli

Prendiamo una bacinella e versiamo al suo interno 5 bicchieri di acqua calda. Ora, aggiungiamo tutti gli ingredienti precedentemente indicati. Iniziamo a mescolare e quando la soluzione sarà leggermente cremosa, sarà il momento di passare all’azione. Intingiamo al suo interno il panno di cotone e passiamolo sul divano. Quando lo vedremo pulito e disinfettato, prendiamo un panno pulito per asciugare il tutto, con l’aiuto anche di un asciugacapelli.

Dunque, ora conosciamo l’incredibile e geniale ragione per cui tutti stanno spruzzando l’aceto di vino sul divano della loro casa!

Approfondimento

Lo strabiliante motivo per cui da oggi in poi tutti cospargeranno il lavandino, il box doccia e le altre superfici con il rosmarino