In armadio deve esserci quel vestito o quel soprabito di mezza stagione, da usare a cavallo tra le stagioni fredde e quelle calde. Fra questi sicuramente figura anche la sovra-camicia, che è stilosa come le camicie, ma abbastanza calda come le giacche. La Redazione aveva già spiegato come orientarsi nella scelta delle giacche-camicie proposte dai vari Brand a inizio anno. In questa guida le Esperte di Moda e Beauty desiderano fornire qualche dritta su come sfoggiarle nel periodo a cavallo tra estate e autunno. Ma ecco anche le novità proposte dai vari stilisti. L’incredibile capo del momento non è una giacca e neppure una camicia ma è super cool per il mezzo tempo e impreziosisce moltissimi outfit.

Che cos’è la sovra-camicia e perché sceglierla per i prossimi mesi

La vera novità delle nuove collezioni di quest’anno è nei tessuti e materiali di composizione. Con molta sorpresa la sovra-camicia è oggi molto simile a un leggerissimo piumino. Molti conosceranno questo capo nella sua versione in denim, ma adesso si tratta di un capo appena imbottito e trapuntato. Che si tratti di una tendenza del momento lo dimostrano anche le tipiche colorazioni pastello con cui è realizzato oggi. Verde salvia, rosa pastello e azzurro pervinca hanno dominato questo 2021.

L’altra particolarità è che quasi la totalità dei modelli proposti è oversize e poco aderente al corpo. L’obiettivo di questo capo è di rendere confortevoli le prime giornate di autunno, quando ancora c’è troppo caldo per passare alle giacche.

Il nostro consiglio è di non sottovalutare nemmeno i modelli a vestito. Questi sono perfetti con un paio di stivali biker e una borsa con catena.

Perché l’incredibile capo del momento non è una giacca e neppure una camicia ma è super cool

Un capo nato con le stesse finalità e ancora poco conosciuto è il Redingote, che la Redazione aveva approfondito in questa guida. Entrambi rappresentano 2 ottime scelte nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre.

Accanto a queste novità continuano, comunque, ad apparire i modelli più classici di sovra-camicia. Stiamo parlando di tessuti come la lana, il panno, il velluto e il denim. Molto caratteristici anche i modelli con grandissimi bottoni sul davanti, un particolare sempre molto apprezzato nella moda.

Per le Lettrici più accanite della moda suggeriamo di sfoggiare la giacca-camicia con un particolare accessorio del momento in vita. Si tratta della cintura a marsupio con morsetto, ed ecco l’immancabile accessorio che sfina la figura e riduce il girovita.