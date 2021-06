Questa estate invece della solita vacanza al mare vogliamo provare qualcosa di nuovo. Allora la montagna è la risposta a tutte le nostre richieste. Un po’ meno visitati rispetto alle località di mare, i paesaggi montani offrono tantissime meraviglie da ammirare. Laghi spettacolari, paesaggi idilliaci immersi nel verde della natura. Ma non solo, esistono posti adatti a grandi e piccini che ci lasceranno davvero a bocca aperta. Uno di questi è sicuramente il Bosco Arte di Stenico.

A soli 30 Km da Trento un vero parco delle meraviglie

Poco distante dalle Terme di Comano, questo parco è molto particolare. Qui è possibile percorrere un sentiero costellato di opere d’arte tutte realizzate con materiali naturali. Ogni anno diversi artisti partecipano ad un bando per realizzare queste opere. Il tema è sempre diverso, quest’anno era “Metamorfosi”. La bellezza di questo luogo è anche questa, la scoperta delle opere anno per anno.

L’incredibile bosco arte da visitare per una passeggiata nella natura spettacolare e originale

Le installazioni artistiche si integrano benissimo con il paesaggio. Passeggiare nella natura e ritrovarsi qua e là una scultura di una mano gigante in legno. Oppure un set di matite colorate giganti. Non solo è ideale per i bambini che guarderanno tutto con meraviglia. Ma anche per gli adulti. In più si può visitare il Castello di Steno nel centro storico. O la cascata del Rio Bianco, una cascata che d’inverno sparisce. Oppure la suggestiva Arca di Fraporte.

Il Trentino offre davvero una varietà di attività da fare e posti bellissimi da visitare. Per avere informazioni sul percorso basta consultare il sito ufficiale del Bosco Arte di Stenico. Dove è possibile avere un assaggio delle opere passate che abbellivano il sentiero.

Il Trentino e la zona delle Dolomiti offrono tante meraviglie da scoprire. Perché non fare anche un salto e visitare uno dei meravigliosi laghi della zona?