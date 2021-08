Dopo i primi sei mesi del 2021 durante i quali abbiamo assistito a una performance straordinaria, adesso l’incertezza sul titolo Risanamento regna sovrana tanto che lo scenario rialzista e quello ribassista sono ugualmente probabili.

Come si vede dal grafico l’apertura annuale per Risanamento è stata in area 0,054 euro. Da quel punto è partito un rialzo che ha portato le quotazioni in area 0,2 euro per un rialzo di oltre il 250%. La resistenza che ha provocato l’arresto della corsa al rialzo corrisponde al II obiettivo di prezzo.

Dopo tanto correre è partito un ritracciamento, accompagnato da una diminuzione dei volumi, che ha portato le quotazioni a poggiarsi sull’ultimo supporto utile, in area 0,1446 euro, prima dell’inversione ribassista.

È interessante notare che questa area di prezzo corrisponde anche al primo ostacolo lungo la proiezione ribassista che si ottiene partendo dai massimi recenti. Per la precisione questo supporto passa per area 0,1428 euro.

Una decisa chiusura settimanale sotto questi livelli di prezzo potrebbe far scattare un’inversione di tendenza con conseguente accelerazione ribassista.

Vista, però, l’estrema incertezza sul time frame settimanale, siamo andati a guardare il time frame mensile, di cui siamo già occupati in un precedente report.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono grossi pericoli sul cammino che dovrebbe portare prima in area 0,19 euro e successivamente verso area 0,271 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 0,1126 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista e invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che area 0,1048 euro corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista sul time frame settimanale. Si potrebbe, quindi, immaginare una discesa fino a questo livello con una ripresa del rialzo e chiusura mensile superiore a 0,1126 euro.

Da notare che dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Risanamento risultano essere sopravvalutate.

Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 30 agosto a 0,1432 euro in rialzo del 6,64% rispetto alla seduta precedente.

