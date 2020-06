L’incertezza sul futuro di Mediobanca consiglia prudenza. I livelli da monitorare in attesa di nuovi sviluppi

L’incertezza sul futuro di Mediobanca consiglia prudenza.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere su queste pagine (clicca qui per leggere) l’operazione lanciata da Leonardo Del Vecchio su Mediobanca potrebbe avere un esito tutt’altro che scontato. Molte, infatti, sono le forze che si muovono sul campo di battaglia che ha come obiettivo finale il controllo di Generali Assicurazioni.

Un primo passo verso la definizione di un’operazione che potrebbe ridisegnare la finanza italiana, e non solo, è il verdetto della Bce. La banca con sede a Francoforte è stata chiamata dal patron di Luxottica a esprime un giudizio sull’operazione. Ricordiamo che il 1 giugno Del Vecchio, fondatore dell’azienda italiana di occhiali Luxottica, ha chiesto alla Bce l’autorizzazione ad aumentare la partecipazione di Mediobanca oltre il 10% e fino al 20%.

Secondo fonti vicine alla Banca Centrale Europea il verdetto potrebbe arrivare tra qualche settimana.

Questa incertezza sul futuro di Mediobanca è del tutto comprensibile che metta in fibrillazione tutto il sistema. Il successo o l’insuccesso dell’operazione, infatti, non potranno passare inosservati.

In un contesto del genere, quindi, l’unica strada realmente percorribile per un investitore oculato è quella di monitorare con attenzione i grafici e individuare i livelli chiave da tenere sotto controllo con estrema attenzione.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Mediobanca

Mediobanca(MIL:MB) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 6,46€ in ribasso del 5,72% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista. Tuttavia da ormai quattro settimane le quotazioni sono bloccate in prossimità del I° obiettivo di prezzo in area 6,8053€. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni oscillano sopra e sotto questo livello senza che ci sia un’indicazione definitiva su quello che sarà il futuro delle azioni Mediobanca,

Il consiglio, quindi, è per il momento di stare alla larga dal titolo onde evitare di essere lentamente, ma inesorabilmente, travolti da tante piccole perdite. determinate da tante operazioni sbagliate.

Solo la definitiva rottura di area 6,8053€ potrebbe dare direzionalità alle quotazione. Tuttavia affinché ciò accade bisognerà attendere che l’incertezza sul futuro di Mediobanca venga spazzata via.