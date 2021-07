Come si vede dal grafico, gli ultimi mesi del titolo sono stati caratterizzati da una fortissima fase laterale che ha portato alla formazione di massimi decrescenti e minimi crescenti. Quindi, l’incertezza che domina il grafico del titolo Renergetica potrebbe preludere a un forte movimento direzionale.

In questo caso non bisognerà farsi trovare dalla parte sbagliata in quanto si rischia di farsi molto male.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è molto bene impostato. Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato. Come mostrato in un precedente report, clicca qui per leggere, il fair value è stato stimato essere pari a 8,45 euro.

Così come è evidente la sottovalutazione andando ad analizzare i multipli di mercato. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo utili, le quotazioni di Renergetica potrebbero raddoppiare il loro valore per allinearsi alla media del settore di riferimento.

Un altro aspetto molto interessante è legato alle prospettive di crescita degli utili. Secondo le stime degli analisti, infatti, per i prossimi tre anni gli utili sono attesi crescere a un ritmo superiore a quello del settore di riferimento.

Secondo l’unico analista che copre Renergetica il consenso è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa l’80%.

L’incertezza che domina il grafico del titolo Renergetica potrebbe preludere a un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 26 luglio a quota 4,05 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni non riescono ad avere ragione della forte resistenza in area 4,07 euro (I obiettivo di prezzo). L’unica speranza per i rialzisti è assistere a una chiusura superiore a questo livello per poi partire al rialzo.

Per avere, però, la quasi certezza che un movimento al rialzo o al rialzo sia partito è cruciale monitorare i seguenti livelli: 3,88 euro e 4,27 euro. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.