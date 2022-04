Fra Roma e Pescara c’è un borgo speciale che ha aderito all’iniziativa delle case a 1 euro. La bellezza del luogo ha attirato molto interesse, anche se questa straordinaria opportunità è ancora sconosciuta ai più. Dopotutto, chi non vorrebbe scappare dal traffico per respirare fresca aria di montagna in tutta comodità e tranquillità?

Il rifugio dalla vita di città

Oggigiorno, sono tante le persone stressate dalla frenetica vita di città. Ecco perché da qualche tempo si registra un lento ritorno alle campagne, alla natura. Lo stress, infatti, non fa certo bene alla salute e trasferirsi potrebbe migliorare molto la nostra qualità della vita. Un borgo tranquillo potrebbe anche diventare il nostro rifugio per brevi periodi o rappresentare un investimento.

Se queste prospettive ci sembrano interessanti, volgiamo lo sguardo alle straordinarie montagne d’Abruzzo. Qui, nel cuore di questa Regione, non distante da L’Aquila, si trova l’incantevole borgo medievale in cui fuggire da Roma, Pratola Peligna. Sormontato come una corona dalla sua chiesa principale, ospita circa 7.000 anime, offrendo un ritmo di vita tranquillo e accogliente. Sorge accanto al fiume Sagittario, costeggiato dalle montagne del Morrone, ma la bassa altitudine gli regala comunque un clima mite.

L’incantevole borgo medievale in cui fuggire da Roma comprando una casa a solo 1 euro

In pochissimo tempo il borgo di Pratola Peligna ha riscosso molto interesse dopo l’annuncio dell’offerta di case a 1 euro. Dopotutto, si tratta di una località dalla bellezza unica, a pochi km da alcune delle maggiori città italiane. Il primo atto di compravendita è avvenuto nell’estate 2021 e l’iniziativa sarebbe ancora in corso. Chi è interessato può visitare il sito del Comune per avere maggiori informazioni e scaricare la modulistica necessaria. Sarà poi vagliata ogni domanda e si deciderà se accettarle o meno.

Questo è anche uno dei paesi ad essere stato danneggiato dal terremoto de L’Aquila. Di conseguenza, diversi edifici hanno bisogno di essere rimessi e nuovo. Però, prima di mettere le case a 1 euro in vetrina, si è passati per una lunga fase di censimento. In più, chi decide di impegnarsi nella ristrutturazione di un immobile, potrebbe avere la possibilità di sfruttare il sisma Bonus. Allo stesso tempo, i lavori di messa in sicurezza dovranno essere realizzati entro 3 anni dalla compravendita. Questo è uno dei pochi vincoli imposti dal Comune, tanto che possiamo decidere autonomamente se trasformare il nostro acquisto in una casa abitabile o nella sede di un’attività commerciale.

