Ricco di proprietà nutritive, l’olio di cocco si dimostra l’alleato naturale ed economico per prendersi cura di sé.

Esso può essere utilizzato per i suoi benefici anche in campo alimentare, infatti ha effetti benefici sul cuore, sulla tiroide, ma anche sul cervello e sul sistema immunitario.

In piccole dosi può essere utilizzato per la cura di pelle e capelli.

È questo l’inaspettato rimedio naturale ed economico che permette di avere una pelle di pesca e capelli splendenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Rimedi per i capelli

Applicarlo come nutrimento per le punte. Districarlo sulle estremità dei capelli prima di fare lo shampoo. Avvolgere i capelli in della pellicola e lasciare in posa per 20 minuti, successivamente risciacquare. In caso di capelli particolarmente sfibrati può essere lasciato in posa tutta la notte.

Applicarlo sulle radici dei capelli per effettuare un massaggio antiforfora grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Rimedi per la pelle

Applicarlo sul corpo per contrastare la secchezza cutanea. In particolar modo in estate risulta essere il rimedio più efficace da applicare dopo l’esposizione al sole, quando la pelle appare particolarmente arida e secca.

In caso di talloni screpolati o piedi secchi. Grazie al suo potere idratante ed emolliente è l’ideale per prevenire questo tipo di inestetismo. Basterà applicarne una noce di prodotto dopo la doccia o alla sera prima di coricarsi.

Per le labbra come balsamo in sostituzione del classico burro di cacao che si trova in commercio. Protegge dalle screpolature in particolare adatto nelle stagioni fredde.

Per le mani e per le unghie, da applicare come impacco prima di una manicure. Protegge le mani dalle screpolature le rende morbide e ben idratate. E le unghie saranno molto più forti.

Da utilizzare dopo la rasatura, per le sue proprietà cicatrizzanti.

L’inaspettato rimedio naturale ed economico che permette di avere una pelle di pesca e capelli splendenti

Esso può anche essere utilizzato come esfoliante per il corpo ma anche per le labbra. Mescolato con lo zucchero è un ottimo rimedio da passare sotto la doccia anche prima di un eventuale rasatura.

Può anche essere utilizzato per una detersione in seguito all’uso di make up, da massaggiare sul collo e viso e poi da risciacquare.

In seguito all’approfondimento sulle proprietà dell’olio di cocco è possibile anche approfondire i rimedi naturali contro le occhiaie.