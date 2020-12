La seduta di oggi è il secondo match point (dopo quello di ieri) per Piazza Affari. Se oggi l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), terminasse sopra la soglia dei 22mila punti, la prossima settimana potrebbe mettere a segno un mini rialzo. E magari chiudere l’anno sui massimi degli ultimi sei mesi.

Questo potrebbe essere l’imprevedibile scenario che può verificarsi in Borsa. Ma cosa deve accadere oggi perché ciò si verifichi? Ve lo rivela l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Secondo match point per la Borsa di Milano

Piazza Affari adesso è come un tennista che per vincere la partita deve fare 5 punti consecutivi. O, con un paragone calcistico, come una squadra che per qualificarsi al girone successivo, deve vincere le ultime 5 partite.

Le ultime 5 partite della Borsa di Milano sono le ultime 5 sedute. Per terminare l’anno in bellezza e in rally, occorre che queste terminino con rialzi convincenti.

La prima seduta, quella di ieri, è andata a segno. La Borsa ha realizzato un bel rialzo. L’indice Ftse Mib ha chiuso in guadagno del 2% a 21.844 punti.

L’imprevedibile scenario che può verificarsi in Borsa

Nell’articolo di ieri, che precede come consuetudine l’apertura delle Borse, auspicavano una chiusura dell’indice sopra la soglia dei 21.660 punti. Questo avrebbe permesso di mantenere viva la speranza di un finale d’anno in mini rally.

Ieri la Borsa di Milano ha chiuso ben oltre la soglia indicata. Anche se l’indice non è riuscito a chiudere il gap lasciato aperto nella seduta di lunedì.

Oggi i prezzi, non solo hanno l’opportunità di chiudere il gap, ma anche di chiudere sopra i 22.000 punti. Questo scenario aiuterebbe la Borsa di Milano a iniziare di slancio l’ultima settimana dell’anno e di chiudere le ultime tre sedute in bellezza. E magari sui massimi degli ultimi 6 mesi.

Perché la seduta di oggi è decisiva

Chiudere sopra i 22mila punti permetterebbe di finire sui massimi del secondo semestre. Questo potrebbe essere l’imprevedibile scenario che può verificarsi in Borsa. La chiusura di ieri sui massimi della giornata, fa ben sperare.

Tuttavia non bisogna scordare che il ribasso è dietro l’angolo, come è stato dimostrato nella seduta di lunedì. Oggi la soglia dei 21.500 deve tenere. Se i prezzi scendessero sotto questo livello, calerebbero fino in area 21mila punti.

Se questo scenario si presentasse, la Borsa non potrebbe chiudere la seduta in positivo. E probabilmente, nelle ultime tre sedute dell’anno i prezzi potrebbero calare ulteriormente.

