L’impostazione rialzista e gli ottimi conti non potranno che far aumentare il valore di questa società. Gli azionisti di Banca Mediolanum, infatti, si trovano nella piacevole condizione di avere un titolo impostato al rialzo e un business molto interessante.

I dati relativi al primo semestre del 2020, infatti, hanno confermato che il modello di business della banca della famiglia Doris ha resistito molto bene anche alla pandemia del covid-19. I risultati al 30 giugno hanno registrato un utile netto di 150,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2019 (171,3 milioni di euro) essenzialmente per effetto del forte calo dei mercati nel primo trimestre 2020. Il secondo trimestre, invece, ha visto un pronto recupero a testimonianza della reattività della banca alla situazione difficili. Tuttavia il semestre ha visto la tenuta del margine operativo, pari a 193,2 milioni di euro contro i 196,2 dello scorso anno, e la crescita del Margine di Contribuzione, passato da 512,3 milioni di euro a 518,6 milioni di euro.

Questi ottimi dati hanno immediatamente trovato riscontro in Borsa, dove le quotazioni hanno reagito molto bene spingendosi ancora di più al rialzo.

L’impostazione rialzista e gli ottimi conti non potranno che far aumentare il valore di questa società: dove è diretta Banca Mediolanum secondo l’analisi grafica?

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 5 agosto invariata rispetto alla seduta precedente, a quota 6,435€.

L’aspetto interessante della seduta del 5 agosto è che per la terza volta consecutiva le quotazioni hanno chiuso sopra il primo ostacolo, in area 6,4169€, lungo il percorso rialzista che porta al I° obiettivo di prezzo in area 6,8463€. L’eventuale rottura di questo livello avrebbe una valenza molto importante in quanto porterebbe alla rottura del massimo recente che nei giorni scorsi ha respinto le quotazioni. In questo caso si aprirebbero le porte per una continuazione al rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 7,5358€. La massima estensione al rialzo si trova in area 8,2285€ (III° obiettivo di prezzo).

Chiusure giornaliere inferiori a 6,4169€ farebbero precipitare al ribasso la tendenza di breve.

Cosa potrebbe accadere nel medio/lungo periodo?

Nel medio/lungo periodo la tendenza è rialzista e punta a obiettivi molto ambiziosi. Ad esempio, nel medio e lungo termine le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi 7,5€ e 8,66€, rispettivamente. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 14€. Ci sono, quindi, i presupposti per una performance di almeno il 100%.

Solo chiusure settimanali inferiori a 6,1771€ potrebbero essere il forte indizio di un’inversione ribassista di medio/lungo periodo.

