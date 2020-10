Un’altra settimana è passata e l’impostazione dell’oro è ancora al rialzo, ma un’inversione ribassista non è ancora del tutto esclusa. In realtà, nonostante la tendenza al rialzo, possiamo dire che lo scenario ribassista potrebbe essere ugualmente probabile.

Tanto dipenderà anche da quanto accadrà al dollaro. Come abbiamo scritto settimana scorsa, infatti, in questa fase oro e dollaro sono anti-correlati. Se uno sale l’altro scende. Tuttavia l’anti-correlazione non è perfetta, al 100%, per cui bisogna sempre monitorare con attenzione i livelli chiave individuati dall’analisi grafica e previsionale.

In un mondo che cambia

Investi a leva nella tecnologia con i nuovi TURBO UNLIMITED su azioni USA di BNP Paribas.

Senza scadenza Scopri di più

L’impostazione dell’oro è ancora al rialzo, ma un’inversione ribassista non è ancora del tutto esclusa: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 16 ottobre in ribasso dello 0,13% rispetto alla seduta precedente a quota 1.906,4 dollari.

Time frame giornaliero

La chiusura del 16 ottobre non ha negato l’impostazione rialzista, ma ha visto il fallimento del superamento della resistenza in area 1.922,5 dollari (I obiettivo di prezzo) ci ritroviamo nella situazione in cui le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 1.895,9 dollari e 1.922,5 dollari. Solo la rottura di uno di questi due estremi potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con la massima estensione del rialzo che si trova in area 2.067,2 dollari.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1.878,6 dollari.

Time frame settimanale

Settimana scorsa era stata rotta la resistenza in area 1.909,4 dollari, questa settimana il break rialzista non è stato confermato. Per il medio, periodo, quindi, si consiglia di rimanere in attesa cercando di capire cosa succederà in prossimità di questo livello.

Time frame mensile

Sul mensile il III obiettivo di prezzo è stato raggiunto e questo ha provocato un ritracciamento delle quotazioni. Fino a quando il supporto in area 1.860,3 dollari resisterà, le probabilità che si prosegua al rialzo rimangono intatte.