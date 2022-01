A guarda il grafico dei prezzi l’impostazione del titolo Sabaf è ancora ribassista ma i livelli oltre i quali sarà rialzo sono molto vicini.

Assumendo questo scenario le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 21,6 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 13,90 euro (II obiettivo di prezzo) e 16,2 euro (III obiettivo di prezzo).

Tuttavia, va anche osservato che recentemente lo Swing Indicator ha generato un segnale di acquisto. Assumendo, quindi, che il minimo sia già stato segnato, abbiamo sviluppato la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. Questo scenario si rafforzerebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 25,5 euro. In questo caso gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso la massima estensione rialzista si trova in area 48,3 euro per un potenziale rialzista di circa il 100%.

La valutazione del titolo Sabaf

Come già scritto nel report precedente, i fondamentali del titolo sono tali da ritenere che lo scenario più probabile sia quello rialzista. Ad esempio, infatti, la società gode di interessanti multipli di guadagno.

Il punto forte del titolo, però, è legato alla sua crescita futura. L’attività del gruppo, infatti, ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa il 56% entro il 2023.

A sostegno di queste previsione ci sono i dati pubblicati relativi al terzo trimestre del 2020. L’azienda ha riportato un forte risultato del terzo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. In numeri questi sono i risultati

Ricavi: 64,6 milioni di euro (in aumento del 37% rispetto al 3Q 2020).

Utile netto: 6,51 milioni di euro (in aumento del 258% dal 3Q 2020).

Margine di profitto: 10% (in aumento rispetto al 3,9% del 3Q 2020).

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 40% rispetto alle attuali quotazioni.

L’impostazione del titolo Sabaf è ancora ribassista ma i livelli oltre i quali sarà rialzo sono molto vicini: le indicazioni dell’analisi grafica

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 5 gennaio a quota 24,4 euro invariata rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale