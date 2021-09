L’età che avanza è una di quelle cose inevitabili nella vita di una persona. C’è chi invecchia nel migliore dei modi dal punto di vista psico-fisico, riuscendo ad avere piena autonomia in casa e fuori.

D’altro canto, c’è chi, per un motivo o per un altro, andando avanti con l’età richiede un aiuto più o meno importante. Le faccende di casa diventano pesanti, andare a fare la spesa è faticoso e diventa difficile anche il prendersi cura della propria persona. È in questo caso che la famiglia dell’anziano dovrà prendere provvedimenti.

“Vorrei ma non posso…”

Sono ormai una piccolissima parte le persone che vivono vicino o addirittura insieme ai propri cari. Esigenze lavorative o semplicemente familiari portano, nella società odierna, un allontanamento, anche considerevole, dalla casa natia. Viene allora incontro un mestiere, per lo più svolto da signore straniere, che è sempre più diffuso: l’assistente familiare, più semplicemente “badante”.

Visto che questa persona dovrà entrare far parte a tutti gli effetti della famiglia è oggettiva l’importanza di scegliere la giusta badante per i nostri cari, ecco le linee guida.

Le azioni preliminari da fare prima di cercare questa figura professionale non sono molte, la principale è sicuramente fare un piccolo budget familiare. I costi di un’assistenza sono molti e, con i pochi aiuti dallo Stato, andranno ad incidere sul bilancio familiare.

Presa la decisione arriva la parte difficile, perché assumere uno “sconosciuto” e farlo diventare parte integrante della casa è tutt’altro che semplice. Approfondiamo i principali punti su cui fare attenzione.