Ancora non siamo partiti/e per le vacanze, rimanendo a casa a lavorare? Non abbiamo in programma una pausa estiva quest’anno? Lo stress si sta accumulando a causa del lavoro pressante? Meglio prendersi un po’ di tempo con sé stessi e staccare dalle ansie quotidiane. Molto spesso non ci pensiamo, non capiamo l’importanza di dedicare del tempo a noi stessi/e e ci distraiamo con TV, cellulari e computer. Così, dopo aver passaggio tutta la giornata davanti al PC a lavorare, o al telefono per le chiamate di lavoro, rimaniamo “connessi” anche a fine giornata. Questo comportamento è molto dannoso per la nostra salute e rischia, se sovrapposto a periodi di grande stress, di portarci ad un esaurimento nervoso.

Capiamo l’importanza di prendersi del tempo in solitaria per staccare dallo stress quotidiano

Non serve molto, basta ascoltare il proprio corpo. Quando l’asticella dello stress e delle ansie inizia a salire, è bene prendere una pausa. Cosa possiamo fare?

Di possibilità ne abbiamo molte, ma la cosa fondamentale è rimanere soli con sé stessi. Perché? Perché solamente rimanendo soli con il nostro corpo, la nostra mente e le nostre emozioni riusciamo capirci, a riconnetterci alla nostra interiorità.

Dopo una giornata passata all’esterno, al perimetro di noi stessi, rivolgiamo il nostro sguardo all’interno, verso quello che abbiamo di più vero, la nostra essenza.

Consigli utili per approfittare al meglio dei momenti di pausa solitaria

Grande è l’importanza di prendersi del tempo in solitaria per staccare dallo stress quotidiano.

Possiamo leggere un buon libro, dedicarci un bagno rigenerante, distenderci ad ascoltare musica con in mano una buona tazza di tè o tisana.

Oppure fare dell’esercizio fisico: un giro in bicicletta lungo il mare o sui colli, qualche chilometro di corsa o del sano yoga. Possiamo anche prenderci una o mezza giornata e ritirarci in mezzo al bosco, secondo la pratica giapponese dello Shinrin Yoku.

Non importa dove, non importa come, l’importante e disconnettersi dall’esterno e riconnettersi all’interno.