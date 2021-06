I lamponi sono dei piccoli frutti rossi protagonisti della stagione estiva, molto amati sia da mangiare così, che per impreziosire diverse ricette.

D’estate, sono perfetti per la preparazione di dolci freschi e prelibati da gustare in compagnia, per una pausa all’insegna del buon gusto. Continuando a leggere, vedremo come preparare l’imperdibile dolce ai lamponi semplicissimo, fresco e delizioso amato da grandi e piccini: la mousse ai lamponi.

Mousse ai lamponi

Con questa ricetta prepareremo in poche e semplici mosse un dolce fresco e amato da tutti, ideale per concludere in bellezza una cena con amici. Inoltre, è l’ideale per tutte quelle persone che spesso non hanno il tempo per preparare il dolce. Infatti, la mousse ai lamponi si prepara in circa 10 minuti.

Ingredienti per 4 porzioni:

a) 400 gr di lamponi freschi;

b) 250 ml di panna da montare;

c) 3 cucchiai di zucchero bianco.

Procedimento

Dopo aver lavato ed asciugato con cura i lamponi, metterli quasi tutti in un pentolino, lasciandone una decina circa da parte. Aggiungere lo zucchero e far cuocere a fiamma bassa mescolando, per circa 5 minuti. A questo punto, filtrare la salsa con un colino e lasciar raffreddare fuori frigo.

Nel mentre montare la panna e quando sarà parzialmente montata, aggiungere la salsa di lamponi per poi continuare a montare.

Infine, mettere la mousse in una sac à poche e riempire dei bicchierini monoporzione, decorare con i lamponi avanzati.

Ora la mousse è quasi pronta, basterà farla riposare per 3 ore almeno in frigo prima di servirla.

Benefici dei lamponi

Questo è l’imperdibile dolce ai lamponi semplicissimo da preparare, fresco e delizioso amato da grandi e piccini. Oltre che essere delizioso, questo dolce mantiene gran parte delle proprietà benefiche proprie dei lamponi. Infatti, questi piccoli frutti sono ricchissimi di:

acido citrico: un ottimo antiossidante, per cui previene l’invecchiamento cellulare e gli inestetismi della pelle;

vitamina C: è un’importante alleata del sistema immunitario ed agisce anch’essa da antiossidante;

vitamina K: molto importante per permettere la coagulazione del sangue e per la salute delle ossa.

In conclusione, spendendo 10 minuti del proprio tempo si otterrà un dolce delizioso e fresco da gustare in compagnia.

