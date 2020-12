Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’ora del thè coi pasticcini. Un’abitudine tipicamente britannica, ma che abbiamo importato con piacere, soprattutto in questi lunghi pomeriggi invernali. Un thè caldo, magari con aromi speziati e particolari che ci ricordino le Indie. Un piacere unico. Ma anche l’impensabile ed efficace sistema naturale per eliminare gli acari con le bustine da thè, come da tradizione anglosassone. I famosi rimedi della nonna, quindi, in questo caso, delle coetanee della Regina Elisabetta. Ecco come fare, leggendo l’articolo dei nostri Esperti.

Bye bye acari sui cuscini

Cuscini, materassi e coperte. Tra dei maggiori luoghi preferiti dagli acari per depositarsi e riprodursi. Attenzione che questi parassiti possono essere decisamente nocivi soprattutto per i nostri bambini. Come fare, quindi, per non utilizzare prodotti chimici, ma solamente naturali? L’impensabile ed efficace sistema naturale per eliminare gli acari con le bustine da thè in questa procedura:

prendiamo un dispenser dotato di spruzzino;

riempiamolo con acqua calda, ma non troppo e 2 bustine di thè;

lasciamo in infusione per una decina di minuti;

spruzziamo l’infuso sui materassi, sui cuscini e sulle coperte;

esponiamo alla luce e all’aria fresca per eliminare l’umidità.

Possiamo tranquillamente ripetere la procedura un paio di volte al mese e garantirci un effetto naturale e di assoluta efficacia.

Due consigli tecnici

Con questo articolo ci proponiamo di fornire rimedi naturali, ma concreti per prevenire e contrastare la presenza di colonie nocive di acari nelle nostre camere. Ecco, quindi altri due accorgimenti molto utili in materia:

l’ora migliore per cambiare l’aria delle camere sarebbe quella serale, perché l’aria è più fredda e generalmente meno umida, diventando così la situazione più sfavorevole per gli acari;

utilizzare un deumidificatore ci permetterà di limitare la presenza di umidità in casa e non permettere agli acari di trovare quindi il loro habitat naturale.

Quando parliamo di acari, dobbiamo anche sempre ricordarci come sia praticamente impossibile eliminarli. Diffidiamo, quindi, di prodotti e pubblicità che sbandierino la loro eliminazione definitiva. Possiamo, invece, attraverso azioni e sistemi come quelli suggeriti, ridurne concretamente la presenza nelle nostre case. Suggeriamo la lettura in materia di acari dell’articolo di approfondimento sottostante.

Il nemico è alle porte, come contrastare gli acari della polvere