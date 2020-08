Limone, lime ed eucalipto per allontanare le zanzare. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà un rimedio naturale per allontanare le zanzare da un giardino o dalla casa. In estate, infatti, la presenza di questi animali è spesso costante ed insopportabile e magari si vuole utilizzare un rimedio naturale per combatterla. Niente paura: basta munirsi di un barattolo di vetro, una fetta di limone, una di lime, qualche rametto di rosmarino, una candelina capace di galleggiare ed acqua e una decina di gocce di olio essenziale di eucalipto!

Dove procurarsi l’olio essenziale di eucalipto?

Può essere acquistato in qualsiasi erboristeria ma, in caso non lo si trovi, è possibile sostituirlo con l’olio essenziale di citronella o di geranio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Si consiglia di tenerlo distante dalla portata dei bambini. Infatti, non deve essere ingerito.

Procedimento

Versare le fette di lime e limone, il rosmarino e l’olio essenziale scelto sul fondo del barattolo. A questo punto, riempirlo con l’acqua e porvi al di sopra la candela. Infine, accenderla. Il barattolo sprigionerà un odore pungente capace di tenere lontane le le zanzare.

Dove metterlo?

Ovviamente, se si ha l’intenzione di proteggere l’interno dell’abitazione, sarebbe bene porlo in prossimità dei davanzali delle finestre. A questo scopo, potrebbe essere opportuno realizzarne più di uno e quindi ripetere più volte il procedimento. Disponendo i barattoli in questo modo, le zanzare si terranno alla larga dagli infissi e di conseguenza dall’interno della casa. Per quanto riguarda il giardino, è bene prestare occhio alle sue dimensioni: è ovvio che un esterno particolarmente grande non sarà completamente schermato dalla presenza di zanzare solamente grazie ad un singolo repellente.

Limone per allontanare le zanzare

Si può utilizzare il limone in maniera più immediata per realizzare un repellente? Certo! Basta tagliarne uno a fette e disporle in un piattino, per poi versarci sopra dell’aceto bianco. Bisogna fare attenzione a farlo entrare in contatto con l’agrume. Anche in questo caso, l’odore pungente scaturito dalla combinazione allontanerà le zanzare.

Per approfondire Limone, lime ed eucalipto per allontanare le zanzare

Come realizzare una trappola per zanzare fai da te