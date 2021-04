Un bellissimo ed antichissimo albero che è un vero e proprio gigante è la Sequoia, ovvero Sequoia gigantea. Sono anche chiamate “alberi Mammut” a causa delle dimensioni fuoriclasse. Questi alberi si trovano maggiormente nelle grandi foreste sempreverdi dell’America del Nord.

La California è lo stato che conta il maggior numero di questi esemplari ed ospita la più grande sequoia del mondo. Questa viene nominata “Generale Sherman” e si trova nella grande foresta del Sequoia National Park in California. The General è alto 83,6 mt e ha un diametro di ca 10 mt e vive sulla Terra da più di 2000 anni.

In Italia sono rare, ma le sequoie sono presenti in numero considerevole nelle foreste del nord, soprattutto nelle regioni alpine. Nel parco di Sammezzano, a Reggello in provincia di Firenze esiste la sequoia più alta della penisola, che svetta per ben 53 mt.

Oltre alla magnificenza e all’incredibile spettacolo naturale che offre, la sequoia millenaria spesso offre delle caratteristiche insolite. Questi giganti della natura sono indistruttibili e a meno che non siano distrutti dall’essere umano, sono resistenti a qualsiasi fenomeno.

L’unico incidente che può scalfire il robustissimo tronco delle sequoie è il fuoco. Spesso si tratta di incendi spontanei causati dalla caduta di fulmini durante dei violenti temporali. In questo caso, se il fulmine tocca la corteccia, l’albero prende fuoco e si spacca. Ben lontano dal morire, in seguito allo spegnimento delle fiamme, la corteccia resiste e si ricrea un habitat naturale dalle ceneri del fuoco.

L’immenso albero millenario che possiamo visitare al suo interno e che ci aiuta con le sue gemme è quindi una vera fenice.

Visitare una foresta di sequoie e trovare nascondigli nelle cortecce

Se avessimo la fortuna di visitare il Sequoia National Park in California, potremmo ammirare la bellezza delle montagne della Sierra Nevada. In più il numero di alberi giganti è veramente incredibile e spesso si trovano sequoie che hanno delle spaccature. Non soltanto queste diventano delle tane per animali, ma danno la possibilità a noi umani di entrare al loro interno.

Non solo è un’esperienza unica ma ci fa ricordare che anche noi siamo parte della natura. Inoltre, i giovani getti o cosiddette gemme, sono usate come olii essenziali o come composti gemmoderivati. Essi sono utili in quanto contengono flavonoidi ed hanno un’azione tonica, energizzante e antiossidante. Utilizzati come complemento fitoterapico ci faranno divenire longevi e robusti come una sequoia.