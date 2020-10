Seguendo il famoso detto che “l’abito non fa il monaco” non dobbiamo però dimenticarci l’aspetto dell’igiene personale. Il nostro modo di vestire, di indossare e di portare i capi d’abbigliamento è sicuramente un aspetto che ci determina e caratterizza pubblicamente. Ma è altrettanto vero che l’igiene personale è il primo segnale che trasmettiamo di noi stessi e della nostra personalità. Curare infatti la propria immagine attraverso la pulizia quotidiana è il messaggio più semplice, ma concreto che possiamo trasmettere. Una persona pulita e curata non emana solo profumo, ma anche sicurezza, fiducia e decisione nei propri mezzi. Vediamo, assieme ai nostri Esperti, quali sono gli aspetti principali dell’igiene personale che la gente cerca in noi.

Denti e capelli

Se il sorriso è lo specchio dell’anima, come dice l’adagio, lo è anche della persona che lo esprime. Denti puliti e ben tenuti sono un importante biglietto da visita. Un bel sorriso dona allegria, complicità e positività. Ma anche tanto senso dell’igiene. Lo stesso dicasi per i capelli su cui cala subito lo sguardo dell’interlocutore. Dopo sole 48 ore i capelli appaiono unti a causa dei depositi di sebo, ma anche di polvere ed eventualmente di forfora. Il capello ha bisogno di almeno 3 lavaggi a settimana per mantenersi pulito, robusto e in forma. Molto importanti sono anche la cura, il taglio e l’ordine con i quali gestiamo la nostra capigliatura, dato che l’igiene personale è il primo segnale che trasmettiamo di noi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Barba e collo

Due aspetti che mostrano molto di noi sono la cura della barba e i peli del collo. In entrambi i casi dobbiamo intervenire per dare ordine al nostro viso. Ricordiamo che la barba non dovrebbe essere mai più lunga di 1 cm e il collo non dovrebbe presentare peli.

Doccia e deodorante

Inutile dire che alla base dell’igiene personale ci sia sempre la doccia, seguita magari dall’uso di un deodorante e di un profumo. Anche naturali, dal profumo gradevole, senza per forza cercare aromi particolari. Cerchiamo sempre di personalizzare la nostra fragranza, in modo da essere ricordati per il profumo piacevole che emaniamo.

Approfondimento

Cosa fare e non fare quando si perde un oggetto e bisogna ritrovarlo