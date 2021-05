L’idea sensazionale per iniziare la cena, con 5 minuti di preparazione e lasciare a bocca aperta gli ospiti

La fantasia a tavola è il primo ingrediente di una cena indimenticabile.

Spesso non servono chissà quali ingredienti o difficili preparazioni. Talvolta nella semplicità è racchiuso il segreto della bontà, infatti creare piatti unici e gustosi non è affatto difficile.

Ecco qual è l’idea sensazionale per iniziare la cena, con 5 minuti preparazione e lasciare a bocca aperta gli ospiti.

Pinzimonio di frutta

Ci sono alcuni frutti che si sposano perfettamente con il salato.

Ecco dunque un’idea molto simpatica, gustosa e salutare per un antipasto estivo fuori dagli schemi.

Ci vogliono pochi ingredienti e solo qualche minuto per prepararlo.

Il pinzimonio di frutta.

I frutti consigliati sono:

a) melone;

b) avocado;

c) mango

Procedimento

È molto semplice preparare questo vistoso antipasto.

Il melone, giallo o bianco che sia, deve essere ben maturo, l’avocado e il mango invece non devono essere eccessivamente maturi.

Preparare i bicchierini di olio, con aceto balsamico, sale e pepe.

Tagliare la frutta a strisce non troppo fini e servirla proprio come se fosse verdura.

All’inizio magari ci potrebbe essere un po’ di reticenza da parte degli ospiti.

Una volta dato il primo morso, però, tutti apprezzeranno questa fantastica trovata culinaria.

Ovviamente questo pinzimonio si può servire anche insieme a quello classico di verdure, così si darà una scelta in più.

Questa ricetta, semplice e fresca, è un ottimo modo per mangiare la frutta in modo diverso e consumarla, peraltro, nella maniera giusta. Difatti alcuni sostengono che la frutta dovrebbe essere mangiarla a inizio pasto o fuori dai pasti, ma non a fine. Questo per assorbirne meglio le proprietà nutritive.

Insomma, costa pochissimo, è facile e veloce da preparare e inoltre fa anche bene.

Perciò quest’estate ecco l’idea sensazionale per iniziare la cena, con 5 minuti preparazione e lasciare a bocca aperta gli ospiti.

Perché dunque non provare questo fantastico pinzimonio di frutta?