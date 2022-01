È stato sicuramente uno dei protagonisti delle nostre tavole durante le feste: il salmone. Un pesce particolare, che piace anche ai bambini. Soprattutto nella pasta, assieme alla panna. Un pesce che un tempo era riservato quasi esclusivamente ai ricchi, ma che oggi è più alla portata di tutti. Scozzese, canadese o norvegese, sempre buono è. Sarebbe da mangiare quello che viene pescato libero, come dicono gli esperti. Ricchissimo di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3 è un pesce salutare e basilare.

Come ricordano infatti gli esperti sarebbe un prezioso alleato del cuore, del cervello, delle ossa e della pelle. Viene dal mare l’aiuto per cuore e cervello con un pesce eccezionale ma poco utilizzato, a proposito di consigli per la salute e per la tavola. Oggi vedremo l’idea invidiata da tutti per gustare il salmone accompagnandolo a degli ingredienti semplici ma ricchissimi di antiossidanti e omega 3. Un piatto saporito e salutare.

Ecco gli agrumi e le mandorle

Prendiamo il salmone e uniamoci la vitamina C degli agrumi e i minerali delle mandorle. Ecco pronto un piatto gustoso, energetico e ricco di nutrienti. Vediamo gli ingredienti:

700 grammi di salmone fresco;

1 limone;

50 grammi di mandorle sgusciate;

1 arancia;

olio Evo;

sale e pepe;

aceto balsamico.

La nostra ricetta parte con un trancio di salmone, che andremo a preparare così:

prendiamo una pirofila e inseriamo il salmone, messo a marinare col succo del limone e dell’arancia che avremo spremuto. Non gettiamo le scorze, che ci serviranno dopo. Aggiungiamo anche un filo di aceto balsamico e deponiamo in frigo per un’oretta, coprendo con la pellicola per alimenti. Possiamo a questo punto arricchire la marinatura con spezie ed erbe aromatiche a nostro piacere;

tolto dal frigorifero, spolveriamo con le mandorle che avremo tritato in precedenza;

prendiamo una teglia del forno, rivestendola di carta e cospargendola di un filo d’olio;

inforniamo a 180 ° per una ventina di minuti;

appena uscito dal forno, recuperiamo le scorze del limone e dell’arancia e grattugiamole sopra il salmone.

