Carote, broccoli e finocchi. La triade che fa impazzire i nostri bambini, ma al contrario. Vogliamo mettere con cotolette e patatine fritte? Il problema è uno solo: carote, broccoli e finocchi fanno benissimo. Le patatine fritte decisamente meno. E allora, mettendoci nei panni di un genitore qualunque, ecco l’idea gustosa e geniale per mangiare queste verdure poco amate ma salutari trasformandole in frittata. Ricetta che potrebbe andare bene anche per noi adulti, dato che in molti non amiamo alla follia queste 3 verdure.

Cosa occorre per la frittata ai finocchi

Probabilmente una delle ricette di frittate tra le meno saporite, ma anche i tra le più salutari. Ecco gli ingredienti della nostra frittata con i finocchi:

un finocchio bello grande;

4 uova;

80 grammi di formaggi a nostra scelta tipo Asiago, scamorza, Emmental;

30 grammi di formaggio grattugiato;

un paio di spicchi d’aglio;

erba cipollina o maggiorana;

noce moscata;

olio extravergine;

sale.

L’idea gustosa e geniale per mangiare queste verdure poco amate ma salutari trasformandole in frittata

Prepariamo la nostra frittata, seguendo queste operazioni:

puliamo il finocchio, laviamolo, tagliamolo in quattro, cuocendolo in acqua salata. Attendiamo il termine della cottura, scoliamolo e lasciamolo raffreddare, tagliandolo poi ulteriormente a fette;

prendiamo una padella e prepariamo il soffritto con l’olio, l’aglio tritato, la maggiorana o l’erba cipollina;

dopo qualche minuto, al soffritto aggiungiamo anche il finocchio;

apriamo le uova in una terrina, mescolandole al sale e alla noce moscata. Aggiungiamo i formaggi tagliati a cubetti piccolini, compreso il formaggio grattugiato. Uniamo al soffritto, facendo saltare in padella a fiamma abbastanza alta;

giriamo entrambi i lati in modo che la cottura sia omogenea.

Avremo così la possibilità di mangiare il finocchio, unendolo a una gustosissima frittata.

Perché fa così bene

Ricco di acqua, fibre e antiossidanti, il finocchio è da sempre riconosciuto per le sue proprietà digestive. Le nostre nonne lo utilizzavano in cucina un po’ dappertutto. Ma non solo perché preparavano anche dei decotti per sistemare la flora intestinale, prevenendo la formazione dei gas. Secondo la scienza alimentare, infatti il finocchio contiene una sostanza chiamata “anetolo”. Una delle sue proprietà sarebbe proprio quella di garantire equilibrio allora nostro intestino, favorendone la depurazione.

