La provola è una specialità di origine campana molto antica.

È un formaggio a pasta filata la cui tecnologia di produzione è molto simile a quella della mozzarella. La provola è più consistente e compatta, avvolta da una deliziosa affumicatura che le dona un sapore intenso e aromatico.

A differenza della mozzarella che va consumata sempre fresca la provola può essere conservata in frigo per diversi giorni, cucinata e consumata in svariati modi.

È possibile creare gustose ricette con questo particolare latticino dal gusto unico.

La provola se fresca può essere gustata al naturale come antipasto o piatto unico, accompagnata da insalata o pomodori.

Tagliata a cubetti viene spesso utilizzata come tocco finale per condire primi piatti cotti al forno, come ripieno filante di involtini, parmigiane o torte salate.

L’idea golosa dell’ultimo minuto, solo 2 ingredienti per preparare una velocissima e irresistibile provola filante alla pizzaiola

Una delle ricette più classiche della provola affumicata è quella della provola alla pizzaiola.

Una preparazione molto semplice e veloce, ma dal gusto davvero unico e saporito, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad una buona cena.

Ingredienti

a) 500g di provola affumicata;

b) 400g di polpa di pomodoro frullata;

c) aglio, origano e basilico;

Procedimento

In una padella far rosolare uno spicchio di aglio con l’olio. Quando risulterà imbiondito aggiungere la polpa di pomodoro e far cuocere 10 minuti.

Adagiare su un tagliare la provola, preferibilmente lasciata asciugare in frigo un giorno intero, tagliarla a fette non troppo sottili. Adagiarle nel sugo senza sovrapporle e farle cuocere a fiamma medio/alta per pochi minuti senza coprirle. Aggiungere una spolverata di origano e qualche fogliolina di basilico.

Le fette non devono risultare troppo sciolte.

Servirle calde accompagnate da un buon e fragrante pane.

La provola alla pizzaiola è pronta, una ricetta molto semplice ma dal successo assicurato.

Il sugo può anche essere utilizzato per condire spaghetti, pasta corta o gustato semplicemente con l’immancabile scarpetta.

Buon appetito!

