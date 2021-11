Le Associazioni di categoria avrebbero già anticipato che a causa degli aumenti, gli italiani potrebbero spendere molto meno in regali. Una frase che purtroppo ci sentiamo dire ogni anno, per un motivo o per l’altro. In effetti, il potere di acquisto dei nostri stipendi non è più quello di una volta. Sempre maggiori sarebbero gli acquisti online, non solo per le offerte proposte ma anche per la sicurezza del comprare da casa senza il timore di possibili contagi. Senza nulla togliere al commercio diretto, che anzi va sostenuto, ecco l’idea giusta per acquistare già i regali di Natale approfittando degli sconti del Black Friday anche da casa.

Un aumento esponenziale del periodo

Secondo le statistiche negli ultimi anni gli italiani avrebbero aumentato del 20% gli acquisti sul web nel periodo di fine novembre-Natale. In sostanza, approfittando del famoso Black Friday, che ormai dura non più un giorno solo ma 10, molti si portano avanti con gli acquisti. Idea assolutamente intelligente, che ci permetterebbe di risparmiare qualche soldino. Stando ai dati che emergono, gli italiani comprerebbero soprattutto:

prodotti multimedia, come smartphone, tablet;

computer e televisori;

piccoli elettrodomestici;

accessori di moda;

profumeria;

giocattoli;

accessori per la cucina e per la casa.

L’idea giusta per acquistare già i regali di Natale approfittando degli sconti del Black Friday anche da casa

Nel momento in cui decidiamo di navigare sul web alla ricerca di un regalo, non dobbiamo fermarci a un solo sito. Consideriamo, infatti che le grandi catene di negozi multimarca, vantano anche dei siti molto attrattivi. Facili da consultare, spesso pieni di promozioni, molti garantiscono anche la consegna gratuita con un minimo di spesa davvero basso.

Quali sono i siti di Ecommerce preferiti dagli italiani

Stando al parere degli italiani, ecco quali sarebbero i siti maggiormente utilizzati per cercare sconti e promozioni anche per i regali di Natale:

Amazon;

Ebay;

Zalando;

Ikea;

Unieuro;

Media World;

Leroy Merlin.

Parliamo, in questo caso, di alcuni dei più cliccati.

Nonostante le varie difficoltà, gli italiani frequentano molto anche i siti di viaggi. In questo senso, particolarmente apprezzati sarebbero quelli collegati alle catene di supermercati. Giusto per fare qualche esempio infatti, Famila, Euro Spin, Md, Lidl e altri, offrirebbero convenzioni con moltissimi hotel della penisola. E pensare di regalare e regalarsi un viaggio o un weekend per Natale, potrebbe essere davvero l’idea giusta.

Approfondimento

Non solo il rosso potrebbe portare soldi a Natale ma anche queste 3 tradizioni meno conosciute e altrettanto fortunate