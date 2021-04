Prendiamo una vecchia scala che non usiamo più in casa e pensiamola come un espositore su cui posizionare dei vasi pieni di splendidi fiori. Non importa il materiale della scala, magari andiamo a rimuoverne eventuale ruggine con prodotti specifici. Ecco l’idea geniale per riutilizzare una vecchia scala creando una straordinaria composizione floreale, da far invidia a tutto il quartiere. Vediamo assieme ai nostri Esperti come reinventarsi esteticamente uno degli accessori più usati di casa.

Non importa il materiale della scala

Che sia in legno, in ferro o in alluminio poco importa. La nostra scala, magari con qualche piccola riparazione, sarà una splendida fioriera multipiano. Se in legno, possiamo anche pensare di verniciarla, adattandoci ai colori del terrazzo o della zona di casa in cui andremo a collocarla. Possiamo pensare di posizionarla anche in giardino, ma con le dovute ancore di sicurezza, evitando che il vento faccia disastri. Anche i meno esperti del fai da te potranno darsi all’idea geniale per riutilizzare una vecchia scala creando una straordinaria composizione floreale.

La scelta dei vasi e dei fiori

Ovviamente la scelta dei vasi con cui ornare la vecchia scala sarà completamente soggettiva. Possiamo comunque suggerire, per averla vista personalmente a casa di amici, dei tradizionali vasi per i pioli più bassi. Altrimenti, per quelli più alti, potremo optare per quelli dotati di ganci e sostegni, come quelli che solitamente attacchiamo al soffitto del balcone. Una composizione del genere si presta al riempimento con mille e più colori, approfittando della vasta scelta del periodo. Anche delle semplici primule faranno al caso nostro, abbellendo la nostra composizione. Possiamo prendere in considerazione anche l’idea di utilizzare i gerani, così da creare una barriera concreta contro le zanzare.

Se abbiamo altro spazio in terrazzo

Se abbiamo dell’altro spazio in terrazzo, o, un muro perimetrale libero del nostro giardino, perché non utilizzare mezza scala, creando un originalissimo orto a scalini? Anche senza utilizzare tutta la verticalità della scala, potremmo comunque usare i pioli più bassi, per fare da sostegno a dei vasi in cui mettere le erbe aromatiche di casa. Ecco l’idea geniale per riutilizzare una vecchia scala creando una straordinaria composizione floreale.

